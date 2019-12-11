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Известия.ru

Береты Каспийского моря: регион усилили батальоном морпехов

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Минобороны развернуло на Каспии подразделение специального назначения, способное действовать по всему Центрально-Азиатскому региону. В задачи бойцов входит разведка в глубоком тылу противника, наведение крылатых ракет, авиации и огня артиллерии. В отличие от обычных морских пехотинцев они будут обладать большей мобильностью. Такой спецназ сможет действовать не только в зоне военного конфликта, но в районах, где произошла дестабилизация ситуации террористами.

Минобороны развернуло на Каспии подразделение специального назначения, способное действовать по всему Центрально-Азиатскому региону. В задачи бойцов входит разведка в глубоком тылу противника, наведение крылатых ракет, авиации и огня артиллерии. В отличие от обычных морских пехотинцев они будут обладать большей мобильностью. Такой спецназ сможет действовать не только в зоне военного конфликта, но в районах, где произошла дестабилизация ситуации террористами.

Подразделение создано в составе 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии, рассказали "Известиям" в Минобороны. В составе этой воинской части был организован разведывательный батальон (в мотострелковых и танковых полках обычно по штату разведрота). Одна из рот разведбата — специального назначения. Ее бойцы осваивают многие военные специальности.

Спецназ морской пехоты обладает самым широким выбором средств доставки к месту выполнения задачи. Бойцы могут высаживаться в точке назначения на вертолете, десантироваться с парашютом, передвигаться под водой с аквалангом или добираться на катере. Благодаря этому они могут скрытно, за считаные часы, прибыть в любой прибрежный район. А при необходимости спецназовцы выполнят задачи и за пределами прикаспийских территорий.

До недавнего времени Каспийская флотилия оснащалась по остаточному принципу. Серьезных военных угроз на этом морском театре российские военачальники не рассматривали. Да и развернуться в отрезанной от Мирового океана акватории особо негде. Однако в последние годы Каспий стал приобретать особое стратегическое значение. Это показали события осени 2015 года, когда корабли флотилии провели пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии.

— С появлением оружия большой дальности, например "Калибров", значение флотилии изменилось, — рассказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. — Наши корабли могут работать по всему южному флангу. При этом надо понимать, что это направление становится стратегически важным, потому что сейчас идет активная переброска боевиков террористической организации ИГ (запрещена в России) в республики Средней Азии и возможны их прорывы на Северный Кавказ. Естественно, в этом случае снова возникает проблема Афганистана. Поэтому на данном направлении необходимо укреплять влияние. Что касается спецназа, то он позволяет решать многие проблемы без большой войны.

Каспий становится регионом, который может обеспечить проекцию силы на соседние территории и не только, уверен вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

— Создание мощной группировки на Каспии обеспечивает безопасность нашего государства на тех землях, где начинает активно действовать ИГ, после того как группировку разгромили в Сирии, — пояснил эксперт "Известиям". — Развертывание здесь сухопутных подразделений предполагает взаимодействие с иранской армией. Это позволит эффективно воздействовать на силы в Персидском заливе, если они будут агрессивно себя вести по отношению к Ираку и Ирану.

Морская пехота — это единственный род войск, способный десантироваться и с моря, и с воздуха. Сейчас эти соединения заметно усиливаются и переходят на новую штатную структуру. В береговых частях ВМФ России числятся пять бригад и отдельный полк морпехов. В состав Северного флота входит 61-я бригада, которая дислоцируется на Кольском полуострове. Черноморский флот включает в себя 810-ю бригаду из Севастополя. В составе Тихоокеанского флота две бригады: 155-я дислоцируется во Владивостоке, а 40-я — на Камчатке. Балтийский флот располагает 336-й бригадой в Калининградской области. В Каспийской флотилии недавно был сформирован 177-й полк, подразделения которого расположились в Астрахани и Каспийске.

В перспективе "черные береты" станут экспедиционными войсками, способными действовать в интересах России за рубежом. Соединения усиливаются разведывательными и танковыми батальонами, а также проходят более углубленную подготовку по сравнению с мотострелками. В частности, они изучают иностранные языки и тактику действий в локальных конфликтах.

В новом статусе морпехи смогут проводить гуманитарные и миротворческие операции, эвакуировать российских граждан и в целом выполнять широкий спектр военно-политических задач.

Решение о переформатировании морской пехоты было принято по итогам анализа боевых действий в Сирии. Там "черные береты" взяли под охрану военно-морскую базу Тартус, а также неоднократно участвовали в выполнении боевых задач.

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