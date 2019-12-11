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Интерфакс-АВН

Правительство РФ поддержало введение для сотрудников Росгвардии проверки на детекторе лжи

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Сотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ подготовило положительный отзыв на законопроект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе.

Соответствующий документ имеется в распоряжении "Интерфакса".

Разработчики предложили установить "обязанность военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии проходить проверку с использованием полиграфа, а также представлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии".

"Предлагаемые законопроектом меры повысят результативность мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности, качество отбора граждан при их поступлении на военную службу (службу, работу) в войска национальной гвардии РФ", - говорится в проекте официального отзыва.

Кроме того, предлагаемый подход повысить эффективность реализации кадровой политики в войсках национальной гвардии РФ, считают в кабмине.

Правительством РФ законопроект поддерживается, отмечается в документе.

Соответствующий законопроект (№ 814723-7) был разработан членами комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией.

Авторы предложили установить "обязанность военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии проходить проверку с использованием полиграфа, а также представлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии".

"Отказ от прохождения проверки или от предоставления необходимой информации будет являться основанием для увольнения", - предлагают авторы.

Они также предложили ввести "обязанность прохождения проверки с использованием полиграфа на граждан, поступающих на службу (работу) в Росгвардию". Порядок, случаи и сроки проведения таких проверок и представления информации будут определяться директором Росгвардии.

В настоящий момент аналогичная проверка на полиграфе установлена для военнослужащих, гражданского персонала и граждан, поступающих на военную службу (работу) в органы безопасности.

Одним из авторов законопроекта является замглавы комитета по безопасности и борьбе с коррупцией Александр Хинштейн.

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Россия
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Росгвардия
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