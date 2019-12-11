Предъявите допуск: правила работы с гостайной станут еще строже

В военном ведомстве изменили процедуру предоставления разрешения на работу с секретными сведениями

Минобороны серьезно ужесточает правила допуска к гостайне. Теперь разрешение на работу с секретными сведениями надо оформлять каждый раз при переводе в новую часть. Появилось также понятие временного допуска — его необходимо получать на период исполнения обязанностей сотрудника, чья должность связана с гостайной. По мнению экспертов, более строгие требования вызваны активизацией деятельности иностранной агентуры.

В военном ведомстве разработали изменения в инструкцию о порядке допуска к гостайне военнослужащих и гражданского персонала (копия документа есть в распоряжении "Известий"). Сейчас проект проходит межведомственные согласования. Ожидается, что обновленная инструкция вступит в силу в следующем году.

Новое место — новая справка

В феврале "Известия" сообщали об ужесточении правил получения допуска. Соответствующие поправки были внесены постановлением правительства России. На основании этого документа Минобороны разработало ведомственный приказ, добавив дополнительные условия.

Министерство обороны РФ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В частности, если раньше военнослужащий получал свою категорию допуска и имел право работать с соответствующими сведениями, куда бы ни был направлен, то теперь по прибытии на новое место он должен повторно заключать договор и проходить проверку. Каждая справка-допуск выдается для конкретной воинской части, предприятия или органа военного управления.

Кроме того, сейчас военкоматы будут оформлять допуск гражданам, с которыми заключен контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Раньше этот вопрос не был урегулирован, что приводило к сложностям — человек был приписан к определенной должности, но не имел права ее занять в случае призыва.

Еще одно нововведение — теперь детально прописывается, какой орган военного управления и в каких случаях оформляет допуск военнослужащим, призывникам, будущим контрактникам, резервистам и студентам учебных центров, кандидатам для поступления в военные вузы. Раньше в связи с этим регулярно возникали споры между разными структурами, например, при наборе контрактников.

Три категории секретов

Также новые поправки вводят понятие временного допуска. Его должен оформить военнослужащий, временно исполняющий обязанности на должности, где предусмотрена более высокая категория. Например, если он остается за начальника, который допущен к информации особой важности.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Источник изображения: iz.ru

Большая часть офицерских должностей в ВС связана с работой с закрытой информацией. Лишиться допуска для многих офицеров равнозначно увольнению, потому что найти себе подходящее место они не смогут. Без секретности служат, к примеру, начальники оркестров, психологи, журналисты, но таких должностей мало.

Допуск к работе с гостайной оформляется после проверки со стороны компетентных органов. Всего есть три категории. По третьей оформляют допуск тем, кто работает с секретными сведениями, по второй — с документами под грифом "совершенно секретно", первую категорию получают военные и чиновники, которым доверяют документы особой важности. Чем выше категория допуска, тем больше ограничений налагается на военнослужащего (например, на выезд за границу) и тем более строго регламентируются процедуры работы с документами.

Под угрозой увольнения

Нарушение режима секретности — один из самых серьезных проступков для военнослужащего. Халатное отношение к охране гостайны может быть веским основанием для увольнения из армии, пояснил "Известиям" учредитель ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

— Но к каждой ситуации нужно подходить избирательно, подключать специалистов по защите государственной тайны, которые будут определять степень вины военнослужащих, — отметил эксперт.

Режим секретности по степени строгости приблизился к советскому, отметил генерал КГБ в отставке Борис Курдюмов. А в чем-то и превзошел — тогда не было интернета и электронных носителей информации.

— Правила давно следовало ужесточить, — сказал эксперт "Известиям". — Хотя необходимость заново получать допуск в новой части, на мой взгляд, перегиб. Военная служба связана с регулярной переменой места службы. Но в целом более строгие требования — это правильно.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель Источник изображения: iz.ru

В середине ноября бывший руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Александр Безверхний сообщил о том, что в 1990-е годы контрразведчики фиксировали попытки других стран создать разветвленную агентурную сеть в ВС России. Основными методами вербовочно-разведывательной деятельности западных разведок стали шантаж и предложение "больших денег".

Шпионские дела суды рассматривают регулярно. Резонансный процесс был, к примеру, в 2007 году, когда в Москве был осужден на семь лет за госизмену майор Сергей Юреня, служивший в одной из частей ПВО Московского военного округа. Суд установил, что офицер был завербован польской разведкой с помощью бывшего сослуживца из Белоруссии и передавал сведения о своей части. За это он получил два транша по 500 долларов США. Затем ему предложили продвинуться по шпионской карьерной лестнице и устроиться на работу в органы госбезопасности, чтобы передавать информацию уже оттуда. В ходе проверки при трудоустройстве вскрылись его связи с белорусским товарищем, который уже сидел.

Задержание Леонида Пархоменко Источник изображения: Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Из недавних случаев можно вспомнить задержание в 2016 году в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота, капитана второго ранга запаса Леонида Пархоменко. Российский офицер в 2003–2005 годах выполнял задания разведки минобороны Украины: собирал и передавал составляющие гостайну сведения о деятельности Черноморского флота. В прошлом году суд признал Пархоменко виновным в госизмене и приговорил к 14 годам колонии строгого режима с лишением воинского звания.

Роман Крецул, Алексей Козаченко, Алексей Рамм