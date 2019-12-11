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Российская газета

Заполярье полностью прикроют зенитные ракетные системы С-400

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Зенитные ракетные системы С-400.
Зенитные ракетные системы С-400.
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

Российские военные в ближайшие годы развернут над российской частью Арктики противовоздушный купол, который прикроет регион от любых средств воздушного нападения.

Сейчас в Арктическом регионе идет как активное развитие военной инфраструктуры, так и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой.

Как рассказал в интервью "Красной звезде" командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, в 2019 году на вооружение зенитного ракетного полка, который развернут на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство системы С-400 "Триумф". "Планируется, что в ближайшие годы все наши арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами и фактически над российской частью Арктики будет создан противовоздушный купол", - подчеркнул Моисеев.

Средства ПВО изготавливаются в специальном арктическом варианте и смогут работать даже при температурах ниже -60 градусов. С-400 предназначен для перехвата любых типов воздушных целей во всем диапазоне высот.

По словам вице-адмирала, после создания такого "зонтика" Заполярье будет прикрыто как от авиации, так и от крылатых или баллистических ракет.

Говоря о новых средствах ПВО, которые уже встали на защиту наших арктических рубежей, вице-адмирал рассказал, что на опытно-боевое дежурство в заполярном городке Тикси заступили подразделения нового соединения противовоздушной обороны, которые прикрывают "воздух" над Северным морским путем.

Заполярье будет прикрыто как от авиации, так и от крылатых или баллистических ракет

Кроме того, Моисеев напомнил, что недавно на боевое дежурство заступил арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", который уже освоили военнослужащие береговых соединений Северного флота.

Также командующий Северным флотом рассказал и о "сухопутном" прикрытии региона.

Так, недавно береговые ракетно-артиллерийские войска Северного флота перевооружились новыми комплексами "Бастион" и "Бал".

Благодаря перевооружению арктические танкисты отдельной мотострелковой бригады уже перешли на боевые машины Т-80БВМ, которые благодаря своим конструктивным особенностям наиболее приспособлены к суровым условиям Заполярья.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Бастион
С-400 Триумф
Т-80
Проекты
Арктика
СФ
Тор ЗРК
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