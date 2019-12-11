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Военное обозрение

"Вводят в заблуждение": В ФРГ критикуют SIPRI за рейтинг без компаний ВПК Китая вверху списка

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Источник изображения: Минобороны Китая

В немецких СМИ выразили откровенное недоумение данными, представленными сотрудниками Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Данные касаются компаний военно-промышленного комплекса (ВПК), занимающих лидирующие позиции в мире по производству и продаже вооружений и военной техники.

Немецкий обозреватель Герхард Хегманн в издании Die Welt критикует рейтинг SIPRI за отсутствие китайских компаний ВПК в верхней части списка. Он пишет о том, что в SIPRI опубликованной статистикой, мягко говоря, вводят в заблуждение. По этой статистике пять крупнейших по объёму производства и продаж компаний мира – американские (1 место у Lockheed Martin, 5-е – у General Dymamics). Следующая пятёрка выглядит следующим образом: 6 – BAE Systems (Британия), 7 – Airbus Group (ЕС), 8 – "Леонардо" (Италия), 9 – "Алмаз-Антей" (Россия), 10 – Thales (Франция).

В материале немецкого издания отмечается, что отсутствие китайских компаний в первой части списка крупнейших военно-промышленных компаний мира, является подменой понятий и игнорированием очевидных фактов. В частности, отмечается, что военный бюджет КНР сегодня занимает по своим объёмам второе место в мире, составляя примерно 178 млрд долларов в год. Основная его доля идёт на закупку техники, оборудования, оружия, боеприпасов именно у китайских компаний. А потому отсутствие компаний из КНР в списке получающих наибольшую прибыль сегодня действительно выглядит странно.

В ФРГ приводится пример с китайской China South Industries Group (CSIG), объёмы продаж которой оцениваются на уровне примерно 23 млрд долларов в год. Для сравнения – это вдвое меньше, чем у Lockheed Martin, но при этом выше, чем у General Dymamics. Если это так, то китайская CSIG должна находиться на 4-м месте рейтинга SIPRI, но на деле в этом списке отсутствует.

В Стокгольмском институте свои выкладки по оборонным компаниям не прокомментировали, отметив лишь, что первые места занимают именно компании из США.

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