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ТАСС

Один из спутников "Глонасс-М" вновь введен в эксплуатацию

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ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник изображения: politikus.ru

Космический аппарат был выведен из эксплуатации 9 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-М" номер 745 (7 точка) ввели в эксплуатацию после кратковременного вывода из группировки. Об этом сообщается в понедельник на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

"Используется по целевому назначению", - отмечается в строке состояния на сайте.

Космический аппарат был выведен из эксплуатации 9 декабря. Спутник был запущен 4 ноября 2011 года, в декабре того же года его ввели в систему ГЛОНАСС.

Сейчас в орбитальную группировку входят 27 спутников, 21 из них используется по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в резерве.

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Проекты
ГЛОНАСС
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