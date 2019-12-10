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Известия.ru

США перебросят в Европу 20 тыс. военных впервые за 25 лет

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMA

Впервые за 25 лет США перебросят в Европу 20 тыс. военнослужащих для участия в масштабных учениях Defender Europe, которые пройдут весной 2020 года. Об этом в ходе телефонного брифинга рассказал бригадный генерал Шон Бернаби.

"Мы доставим 20 тыс. американских солдат из США в Европу, и мы распределим их по странам Европы для участия в менее масштабных учениях… Это самое крупное размещение американских военных в Европе за последние 25 лет", — приводит его слова "РИА Новости".

Отмечается, что переброска сил состоится в феврале–апреле 2020 года. Военные вместе с техникой прибудут в шесть европейских стран, откуда их доставят к месту проведения учений. Когда учебные мероприятия закончатся, они вернутся в США.

Кроме того, он отметил, что целью учений является отработка взаимодействия и логистики на разных уровнях и что они не направлены против конкретных стран.

Всего в учениях примет участие около 37 тыс. военных из разных стран.

Ранее в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут в сентябре 2020 года. В новом учебном году запланировано более 4,8 тыс. учений различного масштаба. Помимо этого, в программе свыше 9 тыс. практических мероприятий боевой учебы.

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2020-й год
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