Американская ракета с лезвиями искромсала машину боевиков в Сирии

США нанесли в Сирии удар секретной ракетой AGM-114R9X, которая является новой модификацией ракеты AGM-114 Hellfire ("Адское пламя"). Особенность необычного оружия заключается в том, что вместо взрывчатки используются раскрывающиеся при подлете к цели смертоносные лезвия. При точном попадании это позволяет уничтожить конкретных людей, сводя к минимуму случайные жертвы.

Another drone strike by US in N. #Aleppo countryside. Car on Azaz-Afrin road destroyed. No one survived. pic.twitter.com/GqR5ZJts5k — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 7 декабря 2019 г.

Фотографии последствий удара этого оружия по автомобилю опубликованы в соцсетях. Судя по снимкам, ракета пробила крышу машины, а раскрывшиеся лезвия буквально искромсали салон и тех, кто находился внутри.

Как пишет The Drive, подобное экзотическое оружие применяется уже второй раз за неделю. Ракета-клинок, обрушившаяся сверху, поразила машину с людьми недалеко от города Африн в Алеппо. Пока не поступало точных данных о том, кто именно находился в автомобиле, но по предварительной информации, в результате ракетной атаки погибли три человека.

Ранее эксперты также сообщали как минимум об одном случае применения уникальной ракеты, когда похожим образом был уничтожен один из руководителей боевиков. Тогда ракета получила характерное название "ниндзя-бомба". Как отмечает издание, необычное оружие, судя по всему, используется для целенаправленой ликвидации боевиков. The Drive пишет, что пока неясно, как ракета наводится на цель.

"В большинстве вариантов ракет AGM-114 Hellfire используется полуактивное лазерное наведение. Это обеспечивает необходимую точность для оружия, снаряженного взрывчаткой. AGM-119R9X не взрывается, но она поразила все три цели, о которых известно. Возникает вопрос: направляет ли это оружие на цель человек?" - пишет The Drive.

Автор материала отмечает, что ракета, ширина которой с выдвинутыми лезвиями составляет примерно три с половиной фута, бьет идеально точно, а значит наверняка использует особое управление. Также высказывается предположение, что для подобных ударов может применяться американский беспилотник MQ-9 Reaper, который неоднократно видели над Алеппо.

Руслан Мельников