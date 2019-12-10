ОСК готовится к строительству атомных эсминцев

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ведет подготовку к началу серийного строительства атомных эсминцев "Лидер", сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

"Дождемся информации министерства обороны. Мы опять же готовимся к тому, чтобы это стало следующим началом длинной серии кораблей дальней морской зоны", - сказал Рахманов на пресс-конференции в "Интерфаксе" в понедельник.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса" о сроках подписания контракта на строительство атомных эсминцев и о начале работ по созданию этих кораблей.

В августе 2018 года источник сообщил "Интерфаксу", что Россия может построить несколько атомных эсминцев "Лидер", оснащенных управляемым ракетным оружием.

"Вполне вероятно, что это будет не один корабль. Это корабли дальней морской зоны, которые нужны флоту. Серия может состоять из четырех-шести кораблей. Многое будет зависеть от реализации проекта по созданию головного корабля", - сказал он.

Летом 2018 года в командовании ВМФ РФ заявили, что закладка первого эсминца корабля произойдет не ранее 2022 года.

Предполагается, что эсминцы будут оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" и гиперзвуковыми ракетами "Циркон" ("Циркон проходит испытания - ИФ), современными системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Эскизное проектирование эсминца "Лидера" завершено, сообщило АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (ПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в одном из годовых отчетов.

В документе отмечалось, что работа над эскизным проектом началась в апреле 2015 года, по состоянию на конец 2016 года, степень технической готовности составила 100%.

Предполагается, что эсминец будет иметь водоизмещение порядка 14 тысяч тонн. Благодаря атомной энергетической установке он получит неограниченную дальность плавания. Автономность - 90 суток.

Как сообщалось, главная ударная мощь эсминца - 8 универсальных пусковых установок, каждая из которых рассчитана на 8 крылатых ракет "Калибр", "Оникс", в перспективе - "Циркон", всего - 64 ракеты (у современных российских фрегатов на вооружении 16 ракет первого и второго типа).

По оценкам специалистов, "Лидер", построенный по технологии "стелс", существенно усилит возможности ВМФ при выполнении задач в дальней морской зоне.

20 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что всего российский Военно-морской флот до 2027 года получит 21 корабль для операций в дальней морской зоне.