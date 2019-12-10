Игра в догонялки: американский X-51 против российского "Циркона"

В США бросились вдогонку за Россией в сфере гиперзвукового оружия

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстают от России в создании гиперзвукового оружия. По его словам, разработка такого вооружения ранее была поставлена на паузу. Как на самом деле обстоят дела с "гиперзвуком" у США, разбиралась "Газета.Ru".

США отстали от России в вопросе разработки гиперзвукового оружия, поскольку Вашингтон несколько лет назад "сделал паузу в этой технологии", заявил министр обороны США Марк Экспер на форуме по безопасности в Калифорнии, прошедшей на минувших выходных.

"Мы явно лидировали, и теперь мы играем в догонялки. Министерство обороны вкладывает каждый доллар, который мы можем, каждый доллар, который мы физически можем использовать, для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия", - сказал в своей речи Эспер.

При этом он выразил обеспокоенность тем, что Россия разрабатывает различное оружие, стратегическое оружие, которое, по его представлениям, находится за пределами нынешнего договора СНВ-3.

"По этим вещам нет отчета и верификации. На протяжении лет и прежняя администрация США, и нынешняя администрация видели, что Россия жульничает с договором ДРСМД. А теперь у них есть военный потенциал, которого у нас нет, в том, что касается ракет средней и меньшей дальности. Так что мы очень внимательно следим за тем, что делают русские", - добавил Эспер.

Впрочем, обвинения Вашингтона в адрес России, по поводу якобы имевших место нарушений положений основополагающих договоров в сфере ограничения вооружений, в последние годы не редкость. Россия последовательно отвергает все подобные заявления.

К гиперзвуковому вооружению, по поводу которого сетовал Марк Эспер, обычно относят образцы, способные достигать скорости выше М - 5. Считается, что такое вооружение в будущем может оказать серьезное влияние на стратегический баланс во всем мире.

В США гиперзвуковые проекты развивались в рамках инициативы Prompt Global Strike ("Быстрый глобальный удар"). При этом работы осуществлялись в рамках сразу двух конкурирующих разработок - Advanced Hypersonic Weapon (AHW) и Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2).

Что касается конкретных образцов оружия, то, в первую очередь, в этом плане стоит отметить ракеты X-43A и X-51 WaveRider, способные развить скорость до М - 9,65 и М - 5,1 соответственно.

X-51A Waverider - гиперзвуковая крылатая ракета. Основная цель этого проекта - получить на выходе оружие, которое позволит резко сократить подлетное время до рубежа выполнения боевой задачи. Согласно тактико-техническому заданию, X-51A должна развивать максимальную скорость около М - 6-7 (6500-7500 км/ч).

Первые испытания X-51A состоялись еще в 2009 году. В качестве носителя использовался стратегический бомбардировщик В-52. Испытания были признаны успешными на 95%. Проблема заключалась в перебоях связи с гиперзвуковым аппаратом. За свой трехминутный полет ракета смогла разогнаться до М - 5.

1 мая 2013 года Соединенные Штаты провели очередные и успешные испытания ракеты X-51A над Тихим океаном. Она была запущена с борта самолета B-52, вылетевшего с авиабазы Эдвардс и достигла высоты 18,2 тыс. м, где развила скорость, соответствующую М - 5,1.

Полет X-51A продолжался в течение шести минут, за которые ракета преодолела расстояние в 426 км. Этот испытательный полет оказался наиболее продолжительным и успешным из всех проведенных. Отмечается, что в ходе испытаний на X-51 отсутствовали система управления и боевая часть.

Длина X-51A Waverider составляет 8 м, тяга 180-450 кгс, масса топлива - 120 кг, гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель SJY61. Данных о продолжении испытаний X-51A пока нет.

Основной проблемой, с которой столкнулись разработчики в ходе запусков X-51A Waverider, была потеря связи во время полета. По-видимому, это происходило из-за образования плазменного облака. Решение этой проблемы, отмечают американские разработчики, является краеугольным камнем развития гиперзвуковых технологий в целом.

Дальнейшая работа в рамках программы HTV-2 не планируется. Что касается AHW, то пока нет никакой информации о том, будут ли проводится дальнейшие испытания.

Еще один образец американского гиперзвукового оружия - беспилотный экспериментальный гиперзвуковой летательный аппарат X-43, построенный по программе NASA "Hyper-X" ("Разработка самолета с прямоточным реактивным двигателем"). В ходе испытаний для разгона (вывода на требуемую скорость и высоту) использовался разгонный блок ракеты Пегас.

Первый вариант X-43A разрабатывался с целью достижения скорости выше М - 7 (около 8 тыс. км/ч, 2,24 км/с) на высоте 30 тыс. м и более. Аппарат разрабатывался как система одноразового использования. Построено всего три опытных образца.

Первый полет Х-43А совершил в июне 2001 года. Он закончился неудачей. Аппарат по соображениям безопасности был уничтожен через 11 секунд после сброса с носителя В-52 и упал в Тихом океане. В NASA пришли к выводу, что причиной неуспешного запуска являлись ошибки в системе управления.

Два других аппарата успешно выполнили ранее намеченную программу - прямоточный реактивный двигатель работал 10 секунд, затем следовало 10-минутное снижение уже с выключенной силовой установкой. Оба образца утонули в водах Тихого океана.

Второй полет X-43A был осуществлен 27 марта 2004 года, а третий, в ходе которого и был установлен рекорд скорости в 11 850 км/ч (М - 9,6, 3,2 км/с), состоялся 16 ноября 2004 года. С тех пор информации о новых полетах Х-43 не было.

Еще одним перспективным проектом гиперзвукового оружия в США является разработка беспилотного разведывательного самолета SR-72, который по планам должен достичь скорости М - 6.

Первый полет прототипа SR-72 состоялся в конце июля 2017 года на аэродроме 42-го ремонтного предприятия ВВС США в Палмдейле в Калифорнии. Во время этого полета БЛА сопровождали два учебных самолета T-38 Talon. Хотя подробности о первых испытаниях не раскрываются, предполагается, что они прошли успешно.

Планируется, что самолет SR-72 будет развивать скорость до 6,4 тыс. км/ч на высотах свыше 30 км, а по некоторым данным - даже 70 км. Дальность полета SR-72 будет не менее 6 тыс. км, а некоторые оценки дают вдвое большее значение.

Основу силовой установки SR-72 составит турбореактивный двигатель, способный разгонять аппарат быстрее скорости М - 1,5-2. При достижении этого значения будет включаться сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который и станет разгонять аппарат до М - 6. Это вдвое выше, чем у его предшественника - сверхзвукового самолета стратегической разведки SR-71.

По словам разработчиков, гиперзвуковые самолеты, имеющие на вооружении гиперзвуковые ракеты, смогут проникать в самые удаленные уголки воздушного пространства вероятного противника и наносить ракетные удары в любой части любого континента, долетев до рубежа выполнения задачи менее чем за 1 час.

Предполагается, что высокоскоростной SR-72 сможет поражать цели прежде, чем противники смогут обнаружить и перехватить его. В связи с этим в 2013 году представители Lockheed Martin отметили, что не будут уделять особенное внимание технологиям малой радиолокационной заметности при проектировании и строительстве SR-72, поскольку гиперзвуковой полет можно считать своего рода альтернативой малозаметности.

В США поступление гиперзвукового разведывательного самолета SR-72 на вооружение запланировано к 2030 году.

Несмотря на достигнутые успехи, для создания работоспособных серийных моделей гиперзвукового оружия потребуются еще много лет упорной и дорогостоящей работы, считают американские аналитики. Вместе с тем есть мнение, что после заявлений министра обороны США Марка Эспера на форуме по безопасности в Калифорнии (Reagan National Defense Forum), работа значительно оживится.

Отдел "Армия"