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Газета.ru

Больше ракет: Минобороны хочет перевооружить ВМФ России

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Источник изображения: gazeta.ru

Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами "Циркон"

Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что российский Военно-морской флот необходимо перевооружить и увеличить количество кораблей, на которых были бы установлены крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Таким образом, последним новым оружием можно будет оснастить корабли, которые сейчас проходят модернизацию ("Иркутск", "Маршал Шапошников" и другие).

В Военно-морском флоте России планируется увеличить количество кораблей, которые будут оснащены гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Об этом заявил на селекторном совещании в Министерстве обороны глава ведомства Сергей Шойгу.

Как передает РИА "Новости", российский министр поручил также увеличить количество кораблей, на которых размещались бы крылатые ракеты "Калибр". Он отметил, что необходимо увеличить в составе ВМФ число кораблей дальней морской зоны, вооруженным этими ракетами.

Помимо этого, по его словам, нужно расширить номенклатуру беспилотников, роботизированных комплексов и оружия, "основанного на новых физических принципах". То есть такого оружия, которое создано на основании физических процессов и явлений, которые ранее не использовались в холодном, огнестрельном оружии или в средствах массового поражения.

Это название носит условных характер, так как в большинстве случаев используются уже известные физические принципы, отмечает РИА "Новости". Новым является лишь их применение в оружии. Так, в зависимости от принципа действия выделяют несколько типов: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.

Как отметил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, гиперзвуковые ракеты "Циркон" могут быть размещены на всех российских кораблях новых проектов, передает ТАСС.

"Все новые проекты кораблей, которые мы строим, они с точки зрения пусковых установок универсальны для целого семейства ракет, в том числе тех, которые вы назвали", - так Рахманов ответил на вопрос о переоснащении боевых кораблей ВМФ России.

Он добавил, что не считает "сильно затратной темой" переоснащение кораблей, которые уже находятся в боевом составе ВМФ. В то же время, по его словам, суда, срок службы которых истекает в скором времени, скорее всего, вооружаться "Цирконами" не будут. "Наверное, такие работы будут преждевременными, и это может провести к отчасти даже неоправданным затратам", - приводит его слова ТАСС.

В феврале этого года российский лидер Владимир Путин отметил в послании Федеральному Собранию, что работы над созданием нового вооружения, в частности, ракеты "Циркон" идут по графику. По его словам, оружие может развивать скорость порядка 9 Махов (в девять раз выше скорости звука). Ракета сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км.

Носителями "Цирконов", предположительно, станут корабли и подводные лодки, которые сейчас оснащены крылатыми ракетами "Калибр" или "Оникс".

Как отметил в начале ноября замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, "Цирконы" развернут на модернизированном фрегате "Маршал Шапошников" и многоцелевой атомной подводной лодке проекта 949А "Иркутск".

Кроме того, "Цирконы" собираются установить на строящемся для Северного флота корвете проекта 20385 "Гремящем". Также возможность принять участие в перевооружении может получить модернизируемая в настоящее время на Дальневосточном заводе "Звезда" АПЛ "Иркутск". Ее планируют передать ТОФ в 2022 году.

В свою очередь, ракеты "Калибр" могут уничтожить наземные цели, корабли и подводные лодки. В настоящее время этим оружием оснащены патрульный корабль "Василий Быков" и малые ракетные корабли "Мытищи" и "Орехово-Зуево".

Как отмечает принадлежащее Григорию Березкину издание "РБК", эти крылатые ракеты ранее применялись во время российской операции в Сирии, после чего прошли модернизацию.

"Раньше для загрузки полетного задания в крылатую ракету "Калибр" требовалось столько времени, что цель могла уйти. А сегодня время загрузки полетного задания уменьшилось, подчеркну, кратно", - рассказал министр обороны Сергей Шойгу в сентябре в интервью "Московскому комсомольцу".


Ангелина Мильченко

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
К-132 Иркутск
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
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Робот
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