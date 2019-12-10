Войти
РИА Новости

Командующий Северным флотом рассказал о задачах моряков на 2020 год

61
0
0
Александр Моисеев
Александр Моисеев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Приоритетной задачей моряков Северного флота в ближайшие годы является продолжение освоения Арктики, также планируется получить и освоить новое вооружение и технику, сообщил журналистам командующий Северным флотом, герой РФ, вице-адмирал Александр Моисеев.

"Одна из приоритетных задач, стоящих перед моряками Северного флота в ближнесрочной перспективе – это комплекс мероприятий по освоению Арктики", - сказал командующий.

Он сообщил, что в 2020 году североморцев ожидают новые походы не только в Северный Ледовитый, но и в Атлантический океан, и в Средиземное море. "Нам предстоит продолжить освоение новых образцов вооружения и техники. Личный состав флота будет участвовать в программах испытания новейших кораблей и осваивать их с приемом на вооружение", - отметил Моисеев.

По его словам, североморцам предстоит подготовиться к участию в целом ряде плановых мероприятий боевой и оперативной подготовки, учениях и маневрах различного уровня, достойно представить флот на конкурсах и состязаниях международных армейских игр "Армия-2020". "Отдельной задачей стоит плановая подготовка сил и личного состава Северного флота к празднованию 75-летия Великой Победы и торжественным мероприятиям, приуроченным ко Дню Военно-Морского флота России", - добавил командующий.

Ещё одно направление деятельности флота – это экологическая безопасность и очистка арктических территорий от мусора, оставшегося там с советских времен. Северный флот планомерно вывозит из Арктики скопившийся металлолом и решает другие задачи по охране окружающей среды. По словам командующего, в 2020 году на арктических архипелагах продолжит работу личный состав экологического взвода, который успешно решает задачу по очистке Арктики от мусора уже пять лет.

"Мы на регулярной основе будем присутствовать в различных районах Северного Ледовитого океана, нести боевое дежурство под водой и в воздухе, обеспечивать безопасность судоходства на трассе Северного морского пути", - сказал командующий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Арктика
АРМИ-20XX
Военные учения
СФ
Похожие новости
28.11.2018
Россия укрепляет статус океанской державы
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
28.07.2017
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное заседание Коллегии военного ведомства
24.05.2016
Слагаемые обороноспособности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.12 00:57
  • 91
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.12 00:56
  • 22
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.12 00:53
  • 5
В Ростехе прорабатывают использование двигателя второго этапа на Су-57
  • 10.12 00:46
  • 2
Дания утроит расходы на оборону Арктики на фоне "российской угрозы"
  • 10.12 00:43
  • 4
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 00:31
  • 14
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 09.12 22:51
  • 1
В Польше заявили о желании построить "танк будущего" совместно с Кореей
  • 09.12 21:40
  • 3
Израиль испытал ядерную МБР
  • 09.12 19:57
  • 1
Массу военно-транспортного Ил-112 снизили на тонну
  • 09.12 19:48
  • 3
Обнародованы подробности испытаний двигателя второго этапа Су-57
  • 09.12 18:51
  • 64
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 09.12 18:15
  • 8
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 09.12 17:55
  • 1
"Роскосмос" нашел "руку Москвы" в НАСА и Boeing
  • 09.12 17:26
  • 6
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 09.12 16:44
  • 2
ОДК и Safran Aircraft Engines заключили долгосрочный контракт по поставкам компонентов газотурбинных двигателей