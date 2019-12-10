Источник: в РФ создадут дистанционно управляемую снайперскую винтовку

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Дистанционно управляемую снайперскую винтовку, которую сможет перезаряжать оператор в удаленном режиме, планируют создать в России, заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе России.
Собеседник агентства отметил, что до сегодняшнего дня российские специалисты пытались "научить" снайперскую винтовку перезаряжаться дистанционно при помощи приводов и манипуляторов, однако позднее такое технологическое решение было признано неэффективным.
В свою очередь гендиректор частного предприятия-разработчика и производителя стрелкового оружия ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин заявил РИА Новости, что компания также ведет работы по созданию такого оружия. "У нас есть разработки для реализации подобных задач. Говорить о практичности по сравнению с классическими системами стрелкового оружия преждевременно, но работа определённо ведется и ведется в инновационном направлении", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что говорить о повсеместной замене высокоточных винтовок на "роботизированные" комплексы в ближайшем будущем преждевременно.
Злобин напомнил, что подобные работы также ведутся в США, но их оружейники пока не смогли создать полноценное изделие. "Некоторые американские компании постарались интегрировать инновационные оптические системы с винтовкой, создав "умный комплекс" на дистанционном управлении, но вскоре после анонса подобных систем в СМИ появилась информация об их взломе с демонстрацией огромного числа их недостатков", - заявил он.