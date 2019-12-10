Военный эксперт: купол ПВО над Арктикой важен по двум причинам

Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол. Зачем это нужно, разъяснил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.
Над российской частью Арктики будет создан воздушный купол – для этого все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400, заявил командующий Северным флотом, вице-адмирал Александр Моисеев, передает РИА Новости.
"Происходит оснащение и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой. В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство зенитные ракетные системы С-400. Планируется, что в ближайшие годы все наши арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами", ‒ сказал командующий.
По его словам, благодаря этому Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин объяснил в эфире радио Sputnik, почему это важно.
Российская зона ответственности должна быть надежно защищена, отметил он.
В сентябре стало известно, что полк на Новой Земле впервые оснастили комплексами С-400. Это подразделение заступило на боевое дежурство в 2015 году, но ранее на вооружении там стояли комплексы предыдущего поколения С-300.
Зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.