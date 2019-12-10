Военный эксперт: купол ПВО над Арктикой важен по двум причинам

Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол. Зачем это нужно, разъяснил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.

Над российской частью Арктики будет создан воздушный купол – для этого все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400, заявил командующий Северным флотом, вице-адмирал Александр Моисеев, передает РИА Новости.

"Происходит оснащение и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой. В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство зенитные ракетные системы С-400. Планируется, что в ближайшие годы все наши арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами", ‒ сказал командующий.

По его словам, благодаря этому Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин объяснил в эфире радио Sputnik, почему это важно.

"В соответствии с долгосрочным планом системы строительства ПВО-ПРО создается сплошная зона радиолокационного обнаружения и уничтожения ракет самого разного класса. То, что сейчас эти усилия направлены на северную границу, вполне понятно. Во-первых, именно это направление наиболее опасно для нанесения ударов, потому что оно более короткое. Во-вторых, так как сейчас фактически уже началась "битва за Арктику", в которой все активнее принимают участие и неарктические государства, каждое из государств стремится обозначить свое поле влияния", ‒ полагает Алексей Подберезкин.

Российская зона ответственности должна быть надежно защищена, отметил он.

"Мы претендуем на то, чтобы та зона, которая считается зоной ответственности российских вооруженных сил, была надежно прикрыта с точки зрения ПВО-ПРО. Вслед за строительством единого радиолокационного поля создается система обороны именно от нападения через Северный полюс и арктические регионы", ‒ сказал Алексей Подберезкин.

В сентябре стало известно, что полк на Новой Земле впервые оснастили комплексами С-400. Это подразделение заступило на боевое дежурство в 2015 году, но ранее на вооружении там стояли комплексы предыдущего поколения С-300.

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.