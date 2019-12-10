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РИА Новости

НАТО больше не видит в России врага. Стоит ли этому верить?

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия – не враг альянса. Эти слова в эфире радио Sputnik оценил политолог Владимир Шаповалов.

НАТО не рассматривает Россию как своего врага, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не составляем списки врагов", ‒ приводит слова Столтенберга издание Politico.

Генсек, тем не менее, включил Россию в список проблем, которые беспокоят организацию.

"Мы видим более самоуверенную Россию, которая использует военную силу против соседней Украины. Мы видим более непредсказуемый ландшафт безопасности с ростом терроризма. Мы видим киберугрозы. Мы видим, что глобальный баланс сил покачнулся с ростом Китая", ‒ сказал Столтенберг, отметив, что в подобные времена нужны такие сильные инструменты как НАТО.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik высказал свою точку зрения по этому поводу .

"Не считаю, что произошло изменение позиции. Это можно рассматривать как риторику. Думаю, что высокопоставленный чиновник НАТО осознал или ему дали понять, что военная структура зашла слишком далеко в своей антироссийской политике и эти действия можно трактовать как агрессивные, и он сделал шаг назад. Но это ничего не меняет", ‒ полагает Владимир Шаповалов.

Практические дела альянса по-прежнему говорят сами за себя, уверен он.

"Структуры НАТО продвигаются к границам России, по ее периметру усиливается военная напряженность, военные учения под эгидой НАТО проводятся все чаще и интенсивнее, возникают новые военные базы США и структур НАТО, альянс увеличивает свой военный бюджет. И все эти действия наглядным образом свидетельствуют о том, что заявления Столтенберга – всего лишь неуклюжая дипломатическая попытка выйти из неудобной ситуации", ‒ считает Владимир Шаповалов.

Ранее, по итогам саммита НАТО в Лондоне, Йенс Столтенберг назвал Россию "самым большим ближайшим соседом" и призвал к диалогу между Брюсселем и Москвой.

О том, что Россия – не враг НАТО, говорил после саммита и президент Польши Анджей Дуда. По его словам, Россия – это "сосед, с которым альянс не во всех делах соглашается", и с Москвой надо вести переговоры.

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