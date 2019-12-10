НАТО больше не видит в России врага. Стоит ли этому верить?

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия – не враг альянса. Эти слова в эфире радио Sputnik оценил политолог Владимир Шаповалов.
НАТО не рассматривает Россию как своего врага, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы не составляем списки врагов", ‒ приводит слова Столтенберга издание Politico.
Генсек, тем не менее, включил Россию в список проблем, которые беспокоят организацию.
"Мы видим более самоуверенную Россию, которая использует военную силу против соседней Украины. Мы видим более непредсказуемый ландшафт безопасности с ростом терроризма. Мы видим киберугрозы. Мы видим, что глобальный баланс сил покачнулся с ростом Китая", ‒ сказал Столтенберг, отметив, что в подобные времена нужны такие сильные инструменты как НАТО.
Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik высказал свою точку зрения по этому поводу .
Практические дела альянса по-прежнему говорят сами за себя, уверен он.
Ранее, по итогам саммита НАТО в Лондоне, Йенс Столтенберг назвал Россию "самым большим ближайшим соседом" и призвал к диалогу между Брюсселем и Москвой.
О том, что Россия – не враг НАТО, говорил после саммита и президент Польши Анджей Дуда. По его словам, Россия – это "сосед, с которым альянс не во всех делах соглашается", и с Москвой надо вести переговоры.