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РИА Новости

Глава МАГАТЭ заявил, что не допустит дискриминации в отношении Ирана

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Рафаэль Гросси на заседании совета МАГАТЭ в Вене
Рафаэль Гросси на заседании совета МАГАТЭ в Вене.
Источник изображения: © REUTERS / Lisi Niesner

ВЕНА, 9 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Новый генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости заявил, что не допустит дискриминации в отношении Ирана, агентство будет всегда стремиться к взаимодействию с Тегераном.

Он отметил, что как новый глава агентства привнесет собственную оценку вещей и свой собственный подход в общение с Ираном, где МАГАТЭ ведет наблюдение за соблюдением Тегераном своих обязательств в рамках ядерной сделки.

"Я буду решительным и справедливым, я буду очень решительным и очень справедливым. Я не буду колебаться в вопросе осуществления гарантий, в моих докладах, основанных на том, что фиксируют мои инспекторы, но я также буду справедливым - у нас не будет дискриминации, у нас не будет предубеждения против Ирана. На каждом этапе мы всегда будем стремиться к взаимодействию с ними на основе взаимного уважения", - заявил Гросси.

Глава МАГАТЭ добавил, что агентство продолжит выполнять свою работу с точностью, но новая методология вводиться не будет.

Читайте полный текст интервью >>

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Страны
Иран
Россия
Проекты
Ядерный щит
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