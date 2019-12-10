Минск готов к учениям с НАТО, заявил белорусский депутат

МОСКВА, 9 декабря/ Радио Sputnik. Белоруссия готова к совместным военным учениям с НАТО, сообщил газете "Наша Нива" экс-начальник белорусского Генштаба, депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Белоконев.

По его словам, в настоящее время стороны ведут переговоры о возможных форматах таких учений.

"Но это при том условии, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник – это Россия", – добавил Белоконев.

Кроме того, он добавил, что в ходе визита в республику начальника Генштаба ВС Италии генерала Энзо Веччиарелли стороны обсудили возможность отправки белорусских миротворцев в Ливан.

"У нас одна из задач – развитие деятельности в рамках миротворческих сил ООН, в том числе в Ливане. На сегодня мы выполняем там конкретные задачи: белорусы есть в структурах обеспечения и в медицинском персонале. Два наших оперативных офицеры тоже там. И мы обсуждали с господином Веччиарелли технические вопросы, которые необходимо внести в документы, чтобы и наш воинский контингент смог поехать в составе итальянских сил в Ливане и выполнять совместные задачи с сербами, итальянцами и поляками", – сказал Белоконев.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Александр Лукашенко заявил: Белоруссия не собирается входить в состав РФ.