Источник: Россия готова рассмотреть новый договор по разоружению

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия готова рассмотреть идею президента США Дональда Трампа о новом договоре по ядерному разоружению, о котором он говорил российскому лидеру Владимиру Путину, сообщил журналистам источник в МИД РФ.

"В условиях угроз, создаваемых США, разумеется, сделаем всё необходимое для обеспечения своей национальной безопасности. Однако последовательно выступаем за возобновление диалога по проблематике стратегической стабильности, открытость к чему в последнее время стали демонстрировать в Вашингтоне. Если заявление Дональда Трампа от 25 апреля о некоем новом договоре по ядерному разоружению, о котором он также говорил Владимиру Путину 3 мая, будет облечено в форму конкретного предложения, чего до сих пор не произошло, готовы его внимательно рассмотреть", - сообщил источник.