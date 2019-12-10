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РИА Новости

Источник: Россия готова рассмотреть новый договор по разоружению

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Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия готова рассмотреть идею президента США Дональда Трампа о новом договоре по ядерному разоружению, о котором он говорил российскому лидеру Владимиру Путину, сообщил журналистам источник в МИД РФ.

"В условиях угроз, создаваемых США, разумеется, сделаем всё необходимое для обеспечения своей национальной безопасности. Однако последовательно выступаем за возобновление диалога по проблематике стратегической стабильности, открытость к чему в последнее время стали демонстрировать в Вашингтоне. Если заявление Дональда Трампа от 25 апреля о некоем новом договоре по ядерному разоружению, о котором он также говорил Владимиру Путину 3 мая, будет облечено в форму конкретного предложения, чего до сих пор не произошло, готовы его внимательно рассмотреть", - сообщил источник.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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