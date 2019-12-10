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РИА Новости

Ракету "Союз-6" оснастят модернизированным двигателем

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Ракетный двигатель РД-180 в цехе "НПО Энергомаш" в Московской области
Ракетный двигатель РД-180 в цехе "НПО Энергомаш" в Московской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-6" получит модернизированный двигатель РД-180МВ, сообщил, отвечая на вопрос РИА Новости, генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"Это другой двигатель. Это двигатель на базе РД-180, но не такой, какой используется для наших американских партнеров", - сказал он.

Ранее сообщалось, что новая ракета среднего класса будет оснащаться поставляемыми Россией в США двигателями РД-180.

По словам Арбузова, новый двигатель получит новую систему управления, целый ряд конструктивных элементов, направленных на повышение его надёжности и снижение стоимости.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
РД-180
Компании
Энергомаш им. Глушко
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