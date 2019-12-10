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РИА Новости

"Сложилась уникальная ситуация". Эксперт об усилении ядерной триады РФ

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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2016"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2016".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обновление парка самолетов Дальней авиации усилило воздушный компонент ядерной триады РФ, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин, США вынуждены догонять Россию в разработке вооружений.

"В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования", – приводит слова министра РИА Новости.

Таким образом, в составе Дальней авиации действует "запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков", пояснил он.

Министр поручил увеличить количество боевых кораблей, которые вооружены ракетами "Калибр" и "Циркон", а также заявил о необходимости расширения номенклатуры беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах.

Ядерная триада – это оснащенные ядерным оружием вооруженные силы, включающие стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подлодки.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что ситуация складывается таким образом, что США вынуждены догонять Россию в разработке вооружений.

"Сегодня сложилась уникальная ситуация: глава Пентагона Марк Эспер заявляет о том, что они "каждый доллар" вкладывают, чтобы догнать Россию в гонке за гиперзвуковое оружие, это касается и других вооружений. Естественно, речь идет и о нашей Дальней авиации, которая весьма успешна сегодня – она решает боевые задачи, и министерство обороны дает ей высокую оценку. На сегодняшний день на фоне кризиса НАТО, когда (президент США Дональд) Трамп требует бросить все средства на совершенствование ядерной триады, именно успехи российской Дальней авиации, предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые позволяют модернизировать те платформы, которые еще должны использовать свой ресурс, а также вводить новые проекты в строй, свидетельствуют о надежности прикрытия наших воздушных границ", – сказал Андрей Кошкин.

Самолеты Дальней авиации сейчас проходят глубокую модернизацию. В частности, на летно-испытательную станцию передан первый усовершенствованный Ту-22М3М, а также идет постройка первого же модернизированного Ту-160М. Эти самолеты позволят усилить боевой потенциал Воздушно-космических сил до появления перспективного авиационного комплекса Дальней авиации, работы по которому ведутся конструкторским бюро Туполева в кооперации с другими предприятиями авиационной промышленности.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Циркон-С 3М22
Компании
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