"Сложилась уникальная ситуация". Эксперт об усилении ядерной триады РФ

Обновление парка самолетов Дальней авиации усилило воздушный компонент ядерной триады РФ, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин, США вынуждены догонять Россию в разработке вооружений.
"В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования", – приводит слова министра РИА Новости.
Таким образом, в составе Дальней авиации действует "запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков", пояснил он.
Министр поручил увеличить количество боевых кораблей, которые вооружены ракетами "Калибр" и "Циркон", а также заявил о необходимости расширения номенклатуры беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах.
Ядерная триада – это оснащенные ядерным оружием вооруженные силы, включающие стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подлодки.
В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что ситуация складывается таким образом, что США вынуждены догонять Россию в разработке вооружений.
Самолеты Дальней авиации сейчас проходят глубокую модернизацию. В частности, на летно-испытательную станцию передан первый усовершенствованный Ту-22М3М, а также идет постройка первого же модернизированного Ту-160М. Эти самолеты позволят усилить боевой потенциал Воздушно-космических сил до появления перспективного авиационного комплекса Дальней авиации, работы по которому ведутся конструкторским бюро Туполева в кооперации с другими предприятиями авиационной промышленности.