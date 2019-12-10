Расчеты "Искандеров" подняли по тревоге

Расчеты комплекса "Искандер" подняли по тревоге для тактико-специальных учений, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Расчеты Гвардейской общевойсковой армии ЗВО обустроят и замаскируют стартовые позиции на первом этапе учений, отметили в пресс-службе, передает RT.

Кроме того, военнослужащие отработают задачи по заряжанию боевой части ракеты и заступлению на боевое дежурство.

На втором этапе пройдет защита комплексов от условного массированного удара, отражение нападения диверсантов.

"В учении, которое продлится до конца недели, принимают участие более 1,2 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники", – добавили в ЗВО.

Напомним, в ноябре ракетные части Сухопутных войск завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Алексей Дегтярев