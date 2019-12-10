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Интерфакс-АВН

Исполнители по госконтрактам могут получить отсрочки по уплате неустоек, их списание

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Логотип вебинара 275 ФЗ.
Логотип вебинара «275 ФЗ. Обзор средств автоматизации ведения раздельного учета хозяйственной деятельности и работы с документами в соответствии с федеральным законом».
Источник изображения: http://myartit.ru/

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Исполнителям по госконтрактам может быть предоставлена возможность на получение отсрочки по уплате неустоек, их списание, следует из поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект, подготовленный Минпромторгом, предусматривает наделение правительства РФ правом устанавливать случаи и порядок предоставления отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и списания начисленных сумм таких неустоек.

Необходимость такой нормы министерство объясняет тем, что из-за антироссийских санкций у ряда исполнителей по государственным и муниципальным контрактам, в том числе у организаций оборонно-промышленного комплекса, по независящим от них причинам образовалась просрочка исполнения своих обязательств по контрактам. Это, в свою очередь привело к возникновению большого количества неустоек.

"Выполнение обязательств по выплате возникших штрафов негативно скажется на экономике предприятий и может привести к банкротству части из них, а для организаций оборонно-промышленного комплекса - поставить под угрозу исполнение государственного оборонного заказа, - отмечается в пояснительной записке к этому законопроекту. - Предоставление отсрочки неуплаты неустойки и списание начисленных сумм неустойки позволит не допустить такого негативного воздействия на исполнителей".

Как сообщалось, ранее в 44-ФЗ уже вносились временные нормы о списании неустоек поставщиков по госконтрактам. Так, в 2015 году были приняты поправки к 44-ФЗ, согласно которым в 2015 и 2016 годах заказчики могли предоставить отсрочку уплаты неустоек или списать начисленные суммы неустоек в порядке, определенном правительством. Соответствующее постановление правительства устанавливало, что списание начисленных сумм неустоек распространяется на принятую к учету задолженность поставщика независимо от срока ее возникновения и осуществляется в порядке, установленном Минфином России.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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