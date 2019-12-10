Австралия определилась с ударными дронами

Австралия закупает новейшую версию американских беспилотников MQ-9. Вчера, 8 декабря, портал defenseworld.net сообщил о том, что Минобороны Австралии заказало у компании General Atomics Aeronautical Systems ударные дроны MQ-9B SkyGuardian.

Контракт подписан в рамках программы Project Air 7003 Phase 1. Стороны не раскрывают деталей сделки. Ранее сообщалось, что для ВВС страны будет закуплено 12-16 дронов класса MALE, а стоимость сделки оценивалась от 1 до 2 млрд австралийских долларов ($0,75–1,5 млрд). Поставка первых дронов запланирована на начало 2020-х годов.

Беспилотник MQ-9B SkyGuardian Источник изображения: defenseworld.net

Беспилотник MQ-9 Reaper — усовершенствованная версия дрона RQ-1/MQ-1 Predator, совершившего свой первый полёт в 1994 году. Разведывательно-боевые БПЛА MQ-1 и MQ-9 состоят на вооружении ВВС и ЦРУ США, а также ВВС Италии, Турции, ОАЭ, Казахстана, Франции, Великобритании и других стран.

От базовой версии -9 Reaper модель MQ-9B SkyGuardian отличается усиленной конструкцией, удлинённым крылом, а также повышенной защитой от внешних повреждений (столкновения с птицами, удары молний). Кроме того, новые беспилотники имеют увеличенное время полёта (с 27 до 40 часов) и оснащены девятью точками для подвески вооружения.