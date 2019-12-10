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Газета.ru

Укрепление позиций: Украина наращивает силы в Азовском море

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Источник изображения: gazeta.ru

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя. О том, что Киев хочет укрепить свои позиции в этих водах, стало известно еще в начале года, когда власти страны объявили о строительстве пяти наблюдательных башен, которые, как предполагается, помогут пограничникам контролировать границу.

Украинские военные сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко, передает "Интерфакс. Украина".

Об этом он рассказал во время торжественного присвоения наименования очередному малому бронированному артиллерийскому катеру (МБАК) для ВМС. Мероприятие проходило в Одессе. По словам украинского военного, новый дивизион будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.

Воронченко отметил, что ранее дивизион заменяли надводные силы, представленные в составе тактической группы "Тритон": в Азовском море находились поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец". По его словам, планировалось, что в тактическую группу войдут два МБАК "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". Но планы не состоялись, так как суда были задержаны вместе со всем экипажем 25 ноября прошлого года. Тогда украинские моряки проходили через воды Керченского пролива и нарушили российскую границу.

Моряки вернулись на родину в сентябре в рамках взаимного обмена осужденными и заключенными лицами между Украиной и Россией. Корабли же были возвращены 20 ноября 2019 года. Украинская сторона отмечала, что на судах отсутствует часть оборудования.

Командующий ВМС Украины рассказал, что сейчас в дивизион входят поисково-спасательное судно "Донбасс" (A500); морской буксир "Корец" (A830); МБАК "Лубны"; МБАК "Кременчуг". В планы украинских военных входит наращивание боевого и численного состава формирования за счет введения новых единиц техники.

В пресс-центре Командования ВМСУ рассказали "Интерфаксу. Украина", что мероприятие, на котором присутствовал Воронченко, было посвящено присвоению имени МБАК класса "Гюрза-М" (проект 58155). Катер получил название "Костополь". Отмечается, что уже в ближайшее время он пройдет ряд государственных испытаний. По их результатам будет принято решение о его включении в состав ВМС ВС Украины. "Где украинский катер начнет свой боевой путь в деле защиты независимости и территориальной целостности государства", - говорится в сообщении на странице ВМС в соцсети Facebook.

"Интерфакс. Украина" отмечает, что это судно предназначено для охраны и обороны портов и коммуникаций в пределах территориальных морских вод. Вместе с тем он может стоять на боевом дежурстве для усиления охраны госграницы, а также участвовать в разноплановых операциях Госпогранслужбы в акватории Черноморско-Азовского бассейна.

Его водоизмещение составляет 51,1 т. Катер может развивать крейсерскую скорость 25 узлов. Экипаж судна состоит из пяти человек. При этом корабль может автономно проплыть порядка 900 миль. У него на вооружении стоят пушка, пулемет и ракетные комплексы. Отмечается, что этот класс кораблей соответствует стандартам Европы и НАТО.

О том, что Киев намерен контролировать надводную обстановку в Азовском море стало известно еще в феврале. Тогда о планах властей страны объявила украинская Госпогранслужба. В частности, для реализации этого проекта, украинцы построили там пять наблюдательных башен. Предполагается, что они помогут украинским военнослужащим "полностью контролировать линию морской границы".

Вместе с тем руководитель ведомства Петр Цигикал отмечал еще в начале года, что башни необходимо оснастить средствами визуального и радиотехнического контроля. Благодаря этому они "будут интегрированы в общую систему и помогут полностью контролировать линию морской границы".

Кроме того, власти страны поделились своими планами и относительно флота. Отмечалось, что Украина хочет приобрести у Франции 22 современных патрульных корабля.

О необходимости укрепления границы в районе Азовского моря киевские власти заявили еще осенью прошлого года, когда произошел Керченский инцидент, в результате которого 24 украинских военнослужащих были арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы, а корабли, на которых они передвигались, задержаны.


Ангелина Мильченко

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Украина
Франция
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NATO
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