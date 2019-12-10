Доля новой техники и вооружения на Северном флоте в среднем составляет около 60 проц.

ЦАМТО, 9 декабря. Доля новой техники и вооружения на Северном флоте в среднем составляет порядка 60 проц., а по отдельным позициям, как например бронетанковая техника, значительно превышает этот показатель.

Об этом сообщил командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, "Северный флот получил и успешно эксплуатирует фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", дизель-электрический ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус", океанографическое исследовательское судно "Янтарь", которое сейчас выполняет задачи очередного дальнего похода".

А.Моисеев отметил, что "личный состав принимает самое активное участие в процессе перевооружения. В акватории Белого моря проделана огромная работа по испытанию новых подводных лодок модернизированных проектов "Борей" и "Ясень". Это ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и многоцелевой подводный крейсер "Казань". Там же испытывался фрегат "Адмирал флота Касатонов". Все эти корабли пополнят состав Северного флота в ближнесрочной перспективе. В Баренцевом море завершаются испытания современного танкера "Академик Пашин".

А.Моисеев также сообщил, что "береговые ракетно-артиллерийские войска флота получили на вооружение новые комплексы "Бастион" и "Бал". Военнослужащими береговых соединений освоен арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", который недавно заступил на боевое дежурство. Завершено перевооружение танкистов отдельной мотострелковой бригады на наиболее приспособленные к Арктике боевые машины – танки Т-80БВМ".

"Очевидно, что с каждым годом идет планомерный процесс обновления Северного флота, а это, в свою очередь, позволяет наращивать боевой потенциал и эффективно решать задачи по защите национальных интересов государства не только в Арктике, но и в других районах Мирового океана", – подчеркнул А.Моисеев в интервью газете "Красная звезда".