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ЦАМТО

Доля новой техники и вооружения на Северном флоте в среднем составляет около 60 проц.

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Фрегат Адмирал Касатонов и корвет Гремящий
Фрегат Адмирал Касатонов и корвет Гремящий.
Источник изображения: © Фото : Дмитрий Филиппов / ВМФ

ЦАМТО, 9 декабря. Доля новой техники и вооружения на Северном флоте в среднем составляет порядка 60 проц., а по отдельным позициям, как например бронетанковая техника, значительно превышает этот показатель.

Об этом сообщил командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, "Северный флот получил и успешно эксплуатирует фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", дизель-электрический ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус", океанографическое исследовательское судно "Янтарь", которое сейчас выполняет задачи очередного дальнего похода".

А.Моисеев отметил, что "личный состав принимает самое активное участие в процессе перевооружения. В акватории Белого моря проделана огромная работа по испытанию новых подводных лодок модернизированных проектов "Борей" и "Ясень". Это ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и многоцелевой подводный крейсер "Казань". Там же испытывался фрегат "Адмирал флота Касатонов". Все эти корабли пополнят состав Северного флота в ближнесрочной перспективе. В Баренцевом море завершаются испытания современного танкера "Академик Пашин".

А.Моисеев также сообщил, что "береговые ракетно-артиллерийские войска флота получили на вооружение новые комплексы "Бастион" и "Бал". Военнослужащими береговых соединений освоен арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", который недавно заступил на боевое дежурство. Завершено перевооружение танкистов отдельной мотострелковой бригады на наиболее приспособленные к Арктике боевые машины – танки Т-80БВМ".

"Очевидно, что с каждым годом идет планомерный процесс обновления Северного флота, а это, в свою очередь, позволяет наращивать боевой потенциал и эффективно решать задачи по защите национальных интересов государства не только в Арктике, но и в других районах Мирового океана", – подчеркнул А.Моисеев в интервью газете "Красная звезда".

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Продукция
22010 Крюйс
Tор-М2
Бастион
Князь Владимир
Т-80
Проекты
21180
22350
23120 Эльбрус
955 Борей
Арктика
СФ
Тор ЗРК
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