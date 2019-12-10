Глава ОСК сообщил, что "Адмиралу Кузнецову" нужен дополнительный ремонт

Алексей Рахманов подчеркнул при этом, что корабль планируется сдать в 2022 году, как и предусмотрено контрактом

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Работы на авианосце "Адмирал Кузнецов" идут по графику, однако дефектация корабля показала необходимость дополнительных ремонтных работ. Об этом сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Работа идет в графике, появляются дополнительные работы, поскольку законченная полная дефектация в октябре выявила необходимость дополнительных работ", - сказал Рахманов.

По его словам, корабль планируется сдать в 2022 году, как и предусмотрено контрактом.

Проблемы с ремонтом и модернизацией единственного авианосца в составе ВМФ России возникли после того, как в октябре 2018 года затонул при выходе корабля после докования плавучий док ПД-50 82-го судоремонтного завода. ПД-50 был единственным плавучим доком на севере России, способным принимать такие корабли, как авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".