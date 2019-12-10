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ТАСС

Глава ОСК сообщил, что "Адмиралу Кузнецову" нужен дополнительный ремонт

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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 у стенки филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка". Мурманск, 12.04.2019
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 у стенки филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка". Мурманск, 12.04.2019.
Источник изображения: Павел Львов

Алексей Рахманов подчеркнул при этом, что корабль планируется сдать в 2022 году, как и предусмотрено контрактом

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Работы на авианосце "Адмирал Кузнецов" идут по графику, однако дефектация корабля показала необходимость дополнительных ремонтных работ. Об этом сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Работа идет в графике, появляются дополнительные работы, поскольку законченная полная дефектация в октябре выявила необходимость дополнительных работ", - сказал Рахманов.

По его словам, корабль планируется сдать в 2022 году, как и предусмотрено контрактом.

Проблемы с ремонтом и модернизацией единственного авианосца в составе ВМФ России возникли после того, как в октябре 2018 года затонул при выходе корабля после докования плавучий док ПД-50 82-го судоремонтного завода. ПД-50 был единственным плавучим доком на севере России, способным принимать такие корабли, как авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Пётр Великий
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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