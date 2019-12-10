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ТАСС

ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев "Лидер"

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Рисунок эсминца типа "Лидер"
Рисунок эсминца типа "Лидер".
Источник изображения: vpk-news.ru

Сроки подписания контракта не сообщаются

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает на заказ большой серии атомных ракетных эсминцев "Лидер". Об этом сообщил в понедельник журналистам президент корпорации Алексей Рахманов.

"Мы готовимся к тому, чтобы это стало следующим началом длинной серии кораблей дальней морской зоны", - сказал он, говоря о планах строительства эсминцев "Лидер".

На вопрос о сроках подписания контракта на начало постройки новейших кораблей, Рахманов предложил дождаться решения Минобороны.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Минобороны РФ утвердило эскизный проект эсминца "Лидер", в том же году началось техническое проектирование корабля, которое ведет "Северное ПКБ" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). По данным открытой печати, предполагается, что эсминец "Лидер" будет оснащен атомной энергетической установкой, иметь водоизмещение порядка 15 тысяч тонн, в составе ударного вооружения корабля будут существующие ракеты "Калибр" и "Оникс", а также перспективные "Циркон".

В новость были внесены изменения (16.15 мск) - обновлена информация по тексту.

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Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
СПКБ
Проекты
23560 Лидер
Калибр КР
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