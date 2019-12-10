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Известия.ru

Осмотр подтвердил следование графику ремонта "Адмирала Кузнецова"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Ремонт российского авианосца "Адмирал Кузнецов" идет по графику и будет завершен в 2022 году. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в понедельник, 9 декабря.

"На сегодняшний день у нас есть понимание, что мы находимся в общем графике: исходя из первоначального контрактного срока завершения ремонта — 2022 год, мы никуда не выбиваемся", — заверил Рахманов. Его слова приводит "Интерфакс".

Помимо этого, президент ОСК рассказал, что в настоящий момент у рабочих есть дополнительные задачи, которые появились после проведения в октябре полной дефектации корпуса судна.

В марте нынешнего года Алексей Рахманов заявил, что ремонтные работы могут закончиться уже в 2021 году из-за модернизации мощностей на судоремонтном заводе в Мурманске.

В конце октября стало известно, что плавучий док ПД-50 82-го судостроительного завода в Мурманске полностью затонул при выходе из него авианосца "Адмирал Кузнецов". Одновременно на палубу упали башенные краны, в результате чего пострадали несколько человек и конструкции судна.

В августе 2017 года заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук анонсировал начало ремонта крейсера "Адмирал Кузнецов" в 2018 году. "Ремонт продлится 2,5–3 года. Поход корабля в Сирию до этого не планируется", — говорил Бурсук.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" был спущен на воду в 1987 году. В последние годы Военно-морской флот России использовал судно при выполнении операции в Сирии.

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Адмирал Кузнецов
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