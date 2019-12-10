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Деловая газета "Взгляд"

Все новые российские корабли подготовили для "Цирконов"

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Ракету "Циркон" Минобороны презентовало еще в 2017 году. Кадр из видео Первого канала
Ракету "Циркон" Минобороны презентовало еще в 2017 году. Кадр из видео Первого канала.

Все российские корабли новых проектов готовы к применению гиперзвуковых ракет "Циркон", заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

"Все новые проекты кораблей, которые мы строим, они с точки зрения пусковых установок универсальны для целого семейства ракет, в том числе тех, которые вы назвали", – передает слова Рахманова ТАСС.

Ранее в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в составе ВМФ необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Об этом же говорил неделю назад президент России Владимир Путин.

До конца 2019 года на морском полигоне Северного флота планируется провести очередные испытания ракеты "Циркон".


Сергей Гурьянов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
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