Все новые российские корабли подготовили для "Цирконов"

Ракету "Циркон" Минобороны презентовало еще в 2017 году. Кадр из видео Первого канала.

Все российские корабли новых проектов готовы к применению гиперзвуковых ракет "Циркон", заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

"Все новые проекты кораблей, которые мы строим, они с точки зрения пусковых установок универсальны для целого семейства ракет, в том числе тех, которые вы назвали", – передает слова Рахманова ТАСС.

Ранее в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в составе ВМФ необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Об этом же говорил неделю назад президент России Владимир Путин.

До конца 2019 года на морском полигоне Северного флота планируется провести очередные испытания ракеты "Циркон".

Сергей Гурьянов