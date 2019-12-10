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Российская газета

Безостановочная стрельба белорусских танков Т-72 на ходу попала на видео

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На полигоне под Борисовым белорусские танкисты на Т-72Б вместе с саперами отработали прорыв обороны и маневренный бой. Стрельба по мишеням велась безостановочно и на скорости около 10 километров в час.

На видео Минобороны РБ показано, что первым в учебный бой вступают самоходные реактивные установки разминирования УР-77. После подрыва заряда на минном поле образовался проход, в который направились танки Т-72Б.

Боевые машины, не останавливаясь для прицеливания, вели фланговый огонь по мишеням, имитирующих бронетехнику противника. В ролике можно увидеть, что все цели оказались поражены.

Отметим, что в июне оборонное ведомство Беларуси и российская корпорация "Уралвагонзавод" заключили договор о модернизации 11 танков Т-72Б до уровня Т-72Б3. На танк будет установлен многоканальный прицел "Сосна-У". Машина получит закрытую пулеметную установку и новый прицельный комплекс командира ПНК-4С-01. Благодаря этому белорусские танкисты теперь получат возможность в режиме "дубль" вести огонь из пушки, спаренного и зенитного пулемета.


Николай Грищенко

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