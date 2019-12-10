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Российская газета

Гусеницами кверху: танк "Меркава-4" перевернулся у границы с Ливаном

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Источник изображения: rg.ru

Основной боевой танк Армии обороны Израиля Merkava Mark IV утром в понедельник перевернулся в горах на границе с Ливаном. Сообщается, что инцидент произошел в ходе учений из-за плохой видимости.

Машина получила повреждения, однако пострадал ли в ходе данного инцидента экипаж, пока не сообщается.

На обнародованной фотографии виден лежащий гусеницами вверх танк и находящиеся рядом военнослужащие.

В социальных сетях сейчас активно обсуждают, с какими проблемами придется столкнуться в ходе эвакуации этой махины весом в 70 000 килограммов.

В израильской армии, как и в любых вооруженных силах, интенсивно эксплуатирующих военную технику в ходе боевой подготовки, достаточно часто происходят различные инциденты и происшествия.

Танки часто переворачиваются на полигонах и в ходе транспортировки на тралах. Они также горят по различным техническим причинам, из-за нарушений правил эксплуатации. Время от времени машины тонут. Бывают также проблемы в ходе учений с применением штатного оружия.

В начале года сообщалось, что экипаж уснул на своих рабочих местах, и танк задним ходом самостоятельно проехал 600 метров, при этом пересек шоссе.

Танки "Меркава-4" в настоящее время считаются одними из самых мощных в мире. Кроме многослойного бронирования их оборудуют комплексами активной защиты, которые уже в реальных боевых условиях продемонстрировали свою эффективность против управляемых противотанковых ракет и реактивных гранат.

В качестве основного вооружения применяется 120-мм пушка, один 12,7-мм и два 7,62-мм пулемета. Имеется также 60-мм миномет. Новейшая система управления огнем позволяет эффективно воевать как днем, так и ночью. 1500-сильный двигатель способен разгонять "колесницу" до 60 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж - 4 человека.


Алексей Брусилов

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Израиль
Ливан
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Merkava
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