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Интерфакс-АВН

Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"

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Ракетный крейсер «Адмирал Головко»
Ракетный крейсер «Адмирал Головко». Фото:.
Источник изображения: РИА НОВОСТИ / Игорь Михалев

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - В РФ модернизируют фрегаты проекта 22350 с применением технологии "стелс", и они станут основной силой дальней морской зоны, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"22350 становится основой кораблей дальней морской зоны с небольшой модернизацией, модификацией",- заявил Рахманов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник

Он заявил, что модернизированная версия таких кораблей будет создана к 2022 году.

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии "стелс" - значения физических полей фрегатов минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у кораблей снижена отражающая поверхность, что уменьшает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты этой серии ("Адмирал Касатонов", "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков") должны стать самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе.

Ранее флот получит флагманский корабль данного проекта "Адмирал Горшков" (принят в состав ВМФ 28 июля 2018 года после нескольких лет испытаний).

Корабли имеют водоизмещение в 4,5 тыс. тонн, длину - 135 метров, ширину - 16 м, скорость - до 29 узлов, дальность плавания - 4,5 тыс. миль, автономность - 30 суток и рассчитаны на экипаж от 180 до 210 человек. Корабли оснащены главной энергетической установкой общей мощностью не менее 65 тыс. л.с.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Исаков
Компании
ОСК
Проекты
22350
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