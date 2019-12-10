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Известия.ru

Двигатель РД-171МВ для "Союз-5" испытают через месяц

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Огневые испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты-носителя "Союз-5" пройдут в январе 2020 года, сообщает в понедельник, 9 декабря, "РИА Новости" со ссылкой на генерального директора НПО "Энергомаш" Игоря Арбузова.

"Готовится к огневым испытаниям первого опытного образца, я надеюсь, в январе начнем испытания, сейчас идет сборка двигателя", — сказал он.

2 декабря сообщалось, что "Энергомаш" поставит РД-171МВ для "Союз-5" в 2022 году. По словам Арбузова, каждый двигатель будет проходить по шесть, а некоторые — даже больше, испытаний. В общей сумме будет выпущено шесть доводочных двигателей.

9 сентября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-5" и "Союз-6" будет построен в России в 2025–2026 годах. По его словам, для обеих ракет будет использоваться один стартовый комплекс, так как носители будут иметь единый диаметр первой ступени.

1 сентября НПО "Энергомаш" запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Они предназначены для использования на первой ступени "Союз-5". Кроме того, они будут применяться на сверхтяжелой ракете "Енисей".

"Союз-5" ("Иртыш") — двухступенчатая ракета. Она сможет выводить на орбиту грузы весом до 17 т. При создании двигателя для "Иртыша" — РД-171МВ — впервые в отрасли используется цифровое проектирование и производство. Основой для нового двигателя послужит двигатель РД-171М. На его модернизацию до уровня РД-171МВ планируется потратить из бюджета около 7 млрд рублей.

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Страны
Россия
Продукция
РД-170
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Союз-5 РН
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