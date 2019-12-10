Двигатель РД-171МВ для "Союз-5" испытают через месяц

Огневые испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты-носителя "Союз-5" пройдут в январе 2020 года, сообщает в понедельник, 9 декабря, "РИА Новости" со ссылкой на генерального директора НПО "Энергомаш" Игоря Арбузова.

"Готовится к огневым испытаниям первого опытного образца, я надеюсь, в январе начнем испытания, сейчас идет сборка двигателя", — сказал он.

2 декабря сообщалось, что "Энергомаш" поставит РД-171МВ для "Союз-5" в 2022 году. По словам Арбузова, каждый двигатель будет проходить по шесть, а некоторые — даже больше, испытаний. В общей сумме будет выпущено шесть доводочных двигателей.

9 сентября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-5" и "Союз-6" будет построен в России в 2025–2026 годах. По его словам, для обеих ракет будет использоваться один стартовый комплекс, так как носители будут иметь единый диаметр первой ступени.

1 сентября НПО "Энергомаш" запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Они предназначены для использования на первой ступени "Союз-5". Кроме того, они будут применяться на сверхтяжелой ракете "Енисей".

"Союз-5" ("Иртыш") — двухступенчатая ракета. Она сможет выводить на орбиту грузы весом до 17 т. При создании двигателя для "Иртыша" — РД-171МВ — впервые в отрасли используется цифровое проектирование и производство. Основой для нового двигателя послужит двигатель РД-171М. На его модернизацию до уровня РД-171МВ планируется потратить из бюджета около 7 млрд рублей.