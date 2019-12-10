В мотострелковое соединение ВВО в Забайкалье поступила крупная партия ПЗРК "Верба"

ЦАМТО, 9 декабря. В мотострелковое соединение ВВОа, дислоцированное в Забайкалье, поступила крупная партия переносных зенитных ракетных комплексов "Верба".

Новый комплекс заменит ПЗРК "Игла", состоящие на вооружении подразделений ПВО соединения.

Данный переносной зенитный ракетный комплекс на сегодняшний день является одним из самых современных в мире, он продолжает дальнейшее развитие отечественной линейки подобных систем.

ПЗРК "Верба" предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов на встречных и догонных курсах в условиях организованных оптических помех при визуальной видимости воздушных целей, а также в ночное время суток. Комплекс может применяться в любых географических зонах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.