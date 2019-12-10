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ЦАМТО

SIPRI представил рейтинг 100 крупнейших мировых производителей оружия (данные по российским предприятиям ОПК)

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ЦАМТО, 9 декабря. В рейтинг Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) "Топ-100" за 2018 год вошли десять компаний российского оборонно-промышленного комплекса.

На 9-м месте (10-е место в 2017 году) расположился концерн ВКО "Алмаз-Антей" с продажами продукции военного назначения в 2018 году на сумму 9,64 млрд. долл. (8,195 млрд. долл. в 2017 году).

15-е место (14-е место в 2017 году) – "Объединенная авиастроительная корпорация" с продажами ПВН в 2018 году на сумму 5,42 млрд. долл. (6,168 млрд. долл. в 2017 году).

18-е место (15-е место в 2017 году) – "Объединенная судостроительная корпорация" с продажами ПВН в 2018 году на сумму 4,7 млрд. долл. (4,762 млрд. долл. в 2017 году).

26-е место (24-е место в 2017 году) – корпорация "Тактическое ракетное вооружение" с продажами ПВН в 2018 году на сумму 3,6 млрд. долл. (3,443 млрд. долл. в 2017 году).

33-е место (32-е место в 2017 году) – "Объединенная двигателестроительная корпорация" с продажами ПВН в 2018 году на сумму 2,95 млрд. долл. (2,926 млрд. долл. в 2017 году).

40-е место (35-е место в 2017 году) – холдинг "Высокоточные комплексы" с продажами ПВН в 2018 году на сумму 2,63 млрд. долл. (2,706 млрд. долл. в 2017 году).

45-е место (43-е место в 2017 году) – холдинг "Росэлектроника" с продажами ПВН в 2018 году на сумму 2,33 млрд. долл. (2,171 млрд. долл. в 2017 году).

52-е место (37-е место в 2017 году) – холдинг "Вертолеты России" с продажами ПВН в 2018 году на сумму 1,81 млрд. долл. (2,601 млрд. долл. в 2017 году).

53-е место (46-е место в 2017 году) – АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" с продажами ПВН в 2018 году на сумму 1,77 млрд. долл. (2,113 млрд. долл. в 2017 году).

64-е место (68-е место в 2017 году) – АО "НПК "Уралвагонзавод" с продажами ПВН в 2018 году на сумму 1,37 млрд. долл. (1,281 млрд. долл. в 2017 году).

Первые пять позиций в рейтинге заняли американские компании. Китай, по всей видимости, отказался предоставлять данные по своим компаниям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Алмаз-Антей
Вертолеты России
Высокоточные комплексы
Корпорация ТРВ
КРЭТ
ОАК
ОДК УК
ОСК
Росэлектроника
СИПРИ
Уралвагонзавод
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