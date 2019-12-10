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ЦАМТО

Связисты ЮВО в Волгоградской области приступили к освоению новейших машин управления

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П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М"
Система комплексной связи и управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 9 декабря. Молодые связисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области приступили к освоению новейших машин управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М".

Новая машина управления оснащена спутниковой связью со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями, обеспечивает надежную связь в радиусе до 50 км с 300 абонентами.

Современное телекоммуникационное оборудование обеспечивает защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку пункту управления командира соединения с вышестоящим штабом в непрерывном режиме как в движении, так и на стоянке, при этом нет необходимости развертывать оборудование.

Автоматизированные рабочие места в новейшей машине управления дают возможность командованию видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задач в режиме реального времени, а командиру соединения незамедлительно передавать сведения об изменении ситуации.Комплекс обладает повышенной помехоустойчивостью: кодировка передаваемых сообщений надежно защищена и исключает возможность декодирования при радиоперехвате.

Также в комплексе предусмотрены автономные источники питания и системы жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Продукция
П-230Т
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
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