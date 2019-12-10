ОСК подписала 17 госконтрактов с Минобороны за год

ЦАМТО, 9 декабря. Объединенная судостроительная корпорация в 2019 году подписала 17 госконтрактов с Минобороны РФ, это позволит загрузить предприятия до 2028 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

"Всего в 2019 году было подписано 17 новых государственных контрактов, что обеспечивает загрузку ключевых предприятий корпорации до 2026 года, а в некоторых случаях до 2028 года", – сообщил он, говоря об итогах работы ОСК по военному кораблестроению.

А.Рахманов добавил, что до конца года ВМФ России получит четыре корабля, прошедших средний и восстановительный ремонт, отмечает агентство.