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ЦАМТО

ОСК подписала 17 госконтрактов с Минобороны за год

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ЦАМТО, 9 декабря. Объединенная судостроительная корпорация в 2019 году подписала 17 госконтрактов с Минобороны РФ, это позволит загрузить предприятия до 2028 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

"Всего в 2019 году было подписано 17 новых государственных контрактов, что обеспечивает загрузку ключевых предприятий корпорации до 2026 года, а в некоторых случаях до 2028 года", – сообщил он, говоря об итогах работы ОСК по военному кораблестроению.

А.Рахманов добавил, что до конца года ВМФ России получит четыре корабля, прошедших средний и восстановительный ремонт, отмечает агентство.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
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