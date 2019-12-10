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ТАСС

Третий полк ВДВ должен быть развернут в Крыму в 2021 году

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Военнослужащие во время открытия международного конкурса полевой выучки среди воинских подразделений ВДВ "Десантный взвод"
Военнослужащие во время открытия международного конкурса полевой выучки среди воинских подразделений ВДВ "Десантный взвод".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Соединение будет входить в структуру 7-й десантно-штурмовой дивизии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Новый полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) должен быть развернут в Крыму в 2021 году в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии.

Он станет уже третьим полком в ее составе, сообщил ТАСС командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков на открытии в Совете Федерации выставки, посвященной 20-летию подвига бойцов 6-й роты 76-й Псковской дивизии ВДВ.

"У нас должны быть начаты мероприятия организационно-штатные в следующем году. А будут завершены в 2021 году", - сказал он, отвечая на вопрос о создании третьего десантно-штурмового полка в Крыму.

В настоящее время в составе дислоцированной в Новороссийске 7-й десантно-штурмовой дивизии имеется два десантно-штурмовых полка.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Сердюков Анатолий
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