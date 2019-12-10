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Известия.ru

Глава ОСК рассказал о завершении госиспытаний подлодки "Князь Владимир"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Кулешов

Завод "Севмаш" завершил государственные испытания подлодки "Князь Владимир" (проект 955А). Об этом в понедельник, 9 декабря, рассказал журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Сейчас ведется устранение замечаний, выявленных в ходе тестов, передает ТАСС.

Ранее командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что передача подлодки в состав ВМФ должна состояться в декабре 2019 года. "Князь Владимир" будет нести службу на Северном флоте.

В конце октября Минобороны опубликовало видео первого пуска баллистической ракеты "Булава" атомной подводной лодкой "Князь Владимир" проекта 955А. Запуск производился из подводного положения в Белом море. Испытания прошли в штатном режиме, ракета успешно достигла полигона Кура на Камчатке.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
955 Борей
СФ
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