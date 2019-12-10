Глава ОСК рассказал о завершении госиспытаний подлодки "Князь Владимир"

Завод "Севмаш" завершил государственные испытания подлодки "Князь Владимир" (проект 955А). Об этом в понедельник, 9 декабря, рассказал журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Сейчас ведется устранение замечаний, выявленных в ходе тестов, передает ТАСС.

Ранее командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что передача подлодки в состав ВМФ должна состояться в декабре 2019 года. "Князь Владимир" будет нести службу на Северном флоте.

В конце октября Минобороны опубликовало видео первого пуска баллистической ракеты "Булава" атомной подводной лодкой "Князь Владимир" проекта 955А. Запуск производился из подводного положения в Белом море. Испытания прошли в штатном режиме, ракета успешно достигла полигона Кура на Камчатке.