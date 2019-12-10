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Известия.ru

ЕКА запустит зонд для уничтожения космического мусора

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Источник изображения: Фото: esa.int

Европейское космическое агентство (ЕКА) в сотрудничестве со стартапом ClearSpace подготовят и выведут на орбиту в 2025 году зонд ClearSpace-1. Он станет первым аппаратом, собирающим и уничтожающим космический мусор.

Как сообщается в понедельник, 9 декабря, на сайте ЕКА, целью зонда станет отработанная ступень ракеты Vega. На орбите Земли в настоящее время "дрейфуют" остатки космических кораблей. "Поэтому все страны – члены ЕКА активно поддержали эту миссию", — заявил глава Европейского космического агентства Йохан-Дитрих Вернер.

По словам основателя и главы ClearSpace Люка Пиге, на орбите находятся около 2 тыс. действующих спутников и более 3 тыс. неисправных. "Это подходящее время для такой миссии", — подчеркнул он.

"Даже если завтра все космические запуски будут остановлены, прогнозы показывают, что количество орбитального мусора будет продолжать расти, поскольку столкновения между предметами создают свежий мусор в виде каскадного эффекта", — прокомментировала проект глава направления ЕКА "Чистое пространство" Луиза Инноченти.

В NASA считают, что на сегодняшний день на орбите находятся более 2,2 тыс. действующих и свыше 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора. В апреле глава ведомства Джеймс Брайденстайн заявил, что ракетные испытания Индии привели к образованию около 400 фрагментов космического мусора, потенциально опасного для Международной космической станции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
МКС
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