Военный флот незалежной набрался сил в Азовском море

Новый дивизион надводных сил в Азовском море сформирован ВМС Украины, сообщил командующий Игорь Воронченко.

Пунктами базирования дивизиона, по словам адмирала, стали порты Бердянск и Мариуполь. В настоящее время в состав дивизиона входят поисково-спасательное судно "Донбасс" (A500), морской буксир "Корец" (A830), малые бронированные артиллерийские катера (МБА) "Лубны" и "Кременчуг".

В пресс-центре Командования ВМСУ агентство "Интерфакс-Украина" проинформировали, что очередной построенный по заказу Военно-морских сил МБАК класса "Гюрза-М" (проект 58155) получил название "Костополь".