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Военно-промышленный курьер

Военный флот незалежной набрался сил в Азовском море

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Игорь Воронченко
Игорь Воронченко.
Источник изображения: vpk-news.ru

Новый дивизион надводных сил в Азовском море сформирован ВМС Украины, сообщил командующий Игорь Воронченко.

Пунктами базирования дивизиона, по словам адмирала, стали порты Бердянск и Мариуполь. В настоящее время в состав дивизиона входят поисково-спасательное судно "Донбасс" (A500), морской буксир "Корец" (A830), малые бронированные артиллерийские катера (МБА) "Лубны" и "Кременчуг".

В пресс-центре Командования ВМСУ агентство "Интерфакс-Украина" проинформировали, что очередной построенный по заказу Военно-морских сил МБАК класса "Гюрза-М" (проект 58155) получил название "Костополь".

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
58150 Гюрза
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