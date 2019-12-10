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Военно-промышленный курьер

Россия отправляет в США очередную партию двигателей РД-181

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Источник изображения: vpk-news.ru

НПО "Энергомаш" передает вторую за 2019 год партию из четырех ракетных двигателей РД-181 американской компании Orbital Sciences Corporation, сообщает пресс-служба российского предприятия.

"6 декабря представителями американской компании Orbital Sciences Corporation были подписаны формуляры на очередную партию из четырех товарных двигателей РД-181", - цитирует сообщение Интерфакс-АВН.

Отмечается, что в течение трех дней до передачи двигателей представители американской компании провели их внешний осмотр, проверку комплектности и документации.

"В ближайшее время двигатели будут подготовлены и отправлены компании-заказчику", - сообщает предприятие.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Orbital ATK
Энергомаш им. Глушко
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