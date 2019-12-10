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Российская газета

Впечатляющую выставку боевых дронов КНР сняли из космоса

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Источник изображения: rg.ru

В Сети опубликован спутниковый снимок, запечатлевший масштабную выставку китайских боевых беспилотников на авиабазе Малань на северо-западе страны. Вероятно, принятые на вооружение и перспективные дроны выставлены для показа руководству страны, предполагает bmpd.

Среди попавших в кадр аппаратов есть серийные образцы. Например, самый большой среди китайских БЛА двухфюзеляжный стратегический разведчик Shiendao с 40-метровым крылом. ромбовидный WZ-7 с замкнутым контуром крыла, ударные беспилотники GJ-1, GJ-2 и GJ-11, стелс-дрон Tian Ying.

Как минимум половина представленных аппаратов экспертам неизвестна. Этот факт и количество представленных моделей снискали выставке титул "впечатляющей".


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-11
Проекты
БПЛА
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