Впечатляющую выставку боевых дронов КНР сняли из космоса

Впечатляющая выставка китайских беспилотников на авиабазе ВВС НОАК Малань. Фото: https://t.co/WdI2UquO5p pic.twitter.com/iwpDs1pPvO — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 9, 2019

В Сети опубликован спутниковый снимок, запечатлевший масштабную выставку китайских боевых беспилотников на авиабазе Малань на северо-западе страны. Вероятно, принятые на вооружение и перспективные дроны выставлены для показа руководству страны, предполагает bmpd.

Среди попавших в кадр аппаратов есть серийные образцы. Например, самый большой среди китайских БЛА двухфюзеляжный стратегический разведчик Shiendao с 40-метровым крылом. ромбовидный WZ-7 с замкнутым контуром крыла, ударные беспилотники GJ-1, GJ-2 и GJ-11, стелс-дрон Tian Ying.

Как минимум половина представленных аппаратов экспертам неизвестна. Этот факт и количество представленных моделей снискали выставке титул "впечатляющей".

Антон Валагин