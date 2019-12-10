"В ОПК зафиксировано 90 тысяч нарушений закона"

Газзета "Коммерсантъ" под заголовком "В ОПК зафиксировано 90 тыс. нарушений закона. Юрий Чайка о введенных и дополнительных антикоррупционных мерах" опубликовала интервью Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки. Небезынтересным представляется фрагмент интервью, посвященный правонарушениям в оборонно-промышленном комплексе России.

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка (с) Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Международный день борьбы с коррупцией генпрокурор России Юрий Чайка рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о том, почему юрлица стали больше платить за взятки, у каких чиновников конфискуют активы, сколько дел возбуждено о хищениях на космодроме и какое количество расследований в отношении предпринимателей надзор признал незаконным.

- Недавно президент России жестко высказался по коррупционным проявлениям при строительстве космодрома Восточный. Сколько по этим фактам было возбуждено уголовных дел, доведено до суда и рассмотрено? Есть данные о причиненном ущербе и его возмещении?

- Отмечу, что после заседания Совета безопасности в 2016 году был создан межведомственный штаб под руководством заместителя генерального прокурора РФ. В то же время мы издали совместный со Следственным комитетом РФ и МВД РФ приказ о взаимодействии на этом направлении. Это кардинально изменило ситуацию и привело к конкретным результатам.

На ноябрь этого года с учетом соединения и выделения в отдельное производство расследование проводилось по 163 уголовным делам. Большинство из них (93) расследовалось Следственным комитетом и его военными следственными подразделениями, 68 - МВД, а еще 2 - ФСБ. Прокуратура утвердила для передачи в суды обвинительные заключения по 109 уголовным делам в отношении 145 человек. Ущерб от преступлений по ним превысил 20,9 млрд руб. При этом уже вынесены и вступили в законную силу 90 судебных решений в отношении более сотни лиц, причинивших ущерб на сумму, превышающую 14 млрд руб. Расследование еще по 25 уголовным делам, абсолютное большинство из которых возбуждено по фактам хищений, продолжается. Причиненный по ним ущерб составил 6,8 млрд руб.

- Оцените состояние законности в оборонно-промышленном комплексе.

- По поручению президента Российской Федерации Генпрокуратура совместно с правоохранительными органами осуществляет системную работу по укреплению законности в сфере ОПК. Итогом нашего сотрудничества является стабильно высокий уровень исполнения гособоронзаказа. На сегодняшний день он превышает 97%. В войска поступило более 5,5 тыс. единиц систем и комплексов вооружения. Уровень оснащения нашей армии современной военной техникой достиг 61%.

Однако, несмотря на положительную динамику развития ОПК в целом, остаются и определенные проблемы. Мы продолжаем выявлять нарушения сроков исполнения контрактов, порядка ценообразования, качества выполняемых работ при реализации программ импортозамещения.

Так, при проверке 42 тыс. исполнителей гособоронзаказа 7 тыс. оказались фирмами-однодневками или посредниками.

Всего за последние два с половиной года в сфере оборонно-промышленного комплекса зафиксировано почти 90 тыс. нарушений закона, на которые внесено около 20 тыс. представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 23 тыс. должностных лиц. Мерами прокурорского реагирования возмещено 27,5 млрд руб. ущерба. Возбуждено более 1 тыс. уголовных дел.

Например, в Ульяновске было выявлено хищение при исполнении госконтракта на проектирование и строительство объектов военного городка. Контрольный обмер выявил недовыполнение работ почти на 790 млн руб.На основании материалов военной прокуратуры возбуждены уголовные дела, которые сейчас расследуются.

К сожалению, имеются недостатки и в деятельности правоохранительных органов, которые расследуют подобные преступления. В этом году выявлены негативные тенденции и нарушения в работе следственных органов МВД России. Речь идет в том числе о низкой эффективности досудебного производства, несоблюдении разумных сроков уголовного судопроизводства, ненадлежащей организации работы по возмещению причиненного государству ущерба. Моим заместителем в адрес начальника следственного департамента МВД России направлена информация о выявленных недостатках. Руководство следственного органа отреагировало очень конструктивно. Все недочеты были устранены. Только к дисциплинарной ответственности привлечены 52 должностных лица, а также приняты меры к повышению эффективности и качества предварительного следствия.

По итогам прошедшей в Генпрокуратуре в октябре текущего года расширенной коллегии с участием заинтересованных госорганов выработан комплекс организационных и правовых мер, направленных на решение существующих проблем и повышение уровня законности в данной сфере.