"Тайфун" не намерен сдаваться

25 лет назад состоялся первый полёт истребителя Eurofighter Typhoon. Сегодня в корпорации Airbus уверены в дальнейшем успехе своего детища и намерены существенно его модернизировать.

На опубликованном производителем видео показаны все значимые вехи развития программы Eurofighter Typhoon — первый полёт, а также первые 100 000 и 500 000 часов налёта. Кроме того, в Airbus Defence and Space раскрыли детали дальнейшей модернизации самолёта, включая новое оборудование, изменения в конструкции, а также передовое вооружение.

Проморолик истребителя Eurofighter Typhoon