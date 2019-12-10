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WarSpot

"Тайфун" не намерен сдаваться

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Источник изображения: warspot.ru

25 лет назад состоялся первый полёт истребителя Eurofighter Typhoon. Сегодня в корпорации Airbus уверены в дальнейшем успехе своего детища и намерены существенно его модернизировать.

На опубликованном производителем видео показаны все значимые вехи развития программы Eurofighter Typhoon — первый полёт, а также первые 100 000 и 500 000 часов налёта. Кроме того, в Airbus Defence and Space раскрыли детали дальнейшей модернизации самолёта, включая новое оборудование, изменения в конструкции, а также передовое вооружение.

Проморолик истребителя Eurofighter Typhoon

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  • В новости упоминаются
Продукция
EF-2000
Компании
Airbus
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