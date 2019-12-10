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ТАСС

В Роскосмосе завершилось формирование ведомственной системы мониторинга важных объектов

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В офисе компании Российские космические системы
В офисе компании Российские космические системы.
Источник изображения: © Фото : АО "Российские космические системы"

Система внедрена более чем в 70 предприятий

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Роскосмос завершил создание системы мониторинга критически важных объектов и перевозки опасных грузов госкорпорации. Об этом сообщил в понедельник заместитель генерального директора АО "Российские космические системы" Анатолий Перминов во время пресс-конференции.

"Создание такой системы завершено, система внедрена более чем в 70 предприятий: на космодромах Байконур, Восточный", - отметил Перминов.

По словам замгендиректора РКС, система "позволяет мониторить и обслуживать данные объекты и обеспечивает возможность реагирования на нештатные ситуации".

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал президенту России Владимиру Путину, что госкорпорация контролирует ход строительства второй очереди космодрома Восточный, используя собственную спутниковую группировку.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Персоны
Перминов Анатолий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
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