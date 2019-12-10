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Российская газета

Уральские танкисты уничтожили "террористов" в ночном бою

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Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Военнослужащие танковой дивизий на полигоне в Челябинской области уничтожили бандгруппы условного противника. Такова была легенда ночного учения, которое завершилось сегодня утром, передает пресс-служба Центрального военного округа.

Уральские танкисты отработали вождение боевых машин, создание засад и уничтожение "неприятеля", который передвигался на быстроходных пикапах с пулеметами. Все это военные проделали в ночное время суток. При этом танкисты взаимодействовали с расчетами комплексов разведки и управления связью "Стрелец".

"Это позволило создать разведывательно-огневой комплекс и в режиме реального времени на удалении до двух километров корректировать ведение огня танкистами и подразделениями огневой поддержки на БМП-2, которые действуют в передовом разведывательном дозоре и в составе кочующих огневых средств", - пояснили в ЦВО.

Танкисты, используя рельеф местности, зажали в огневое кольцо головные и замыкающие автомобили боевиков и уничтожили их из 125 миллиметровых пушек.

В учениях приняли участие около пяти сотен военнослужащих, было задействовано более ста единиц техники (в том числе - Т-72).


Татьяна Воробьева

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
Стрелец
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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