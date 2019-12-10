SIPRI включил 10 предприятий российского ОПК в первую сотню мировых производителей оружия по итогам 2018 года

В павильоне АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в Кубинке.

ЦАМТО, 9 декабря. Десять компаний российского ОПК вошли в первую сотню крупнейших мировых производителей оружия за 2018 год, следует из рейтинга SIPRI.

Как отмечает "РИА Новости", ближе всех к лидерам – на девятом месте – расположился концерн ВКО "Алмаз-Антей", на 15-м – "Объединенная авиастроительная корпорация", на 18-м – "Объединенная судостроительная корпорация".

Двадцать шестую строчку заняла корпорация "Тактическое ракетное вооружение", 33-ю – "Объединенная двигателестроительная корпорация", 40-ю – холдинг "Высокоточные комплексы".

Сорок пятое место – за "Росэлектроникой", 52-е – за "Вертолетами России", 53-е – за КРЭТ.

"Уралвагонзавод" занял 64-ю позицию, что на четыре пункта выше, чем в 2017 году.

Первые пять строчек занимают американские компании, отмечает "РИА Новости".