Германия увеличивает расходы на закупку вооружений

ЦАМТО, 9 декабря. В 2020 году Германия планирует выделить 8,9 млрд. евро (9,9 млрд. долл.) на закупку, разработку и испытание вооружений, говорится в пресс-релизе, опубликованном 5 декабря на веб-сайте военного ведомства страны.

Как сообщается в 10-м отчете Минобороны по закупкам вооружениям, который публикуется каждые два года, в 2019 году ВС Германии получили один фрегат класса F-125, 45 боевых машин пехоты "Пума", четыре боевых самолета "Тайфун" консорциума Eurofighter, 6 самолетов ВТА А-400М. Кроме того, поставлены один специально оборудованный A319 компании Airbus для полетов в рамках "Договора по открытому небу" и три самолета Global-6000.

По информации Министерства обороны, в 2019 году Бундестаг предоставил ВС Германии разрешения закупку новых вооружений на сумму 5,9 млрд. евро.

Как указано в докладе, "после десятилетий "мирных" ассигнований мы разрабатываем и закупаем новое оборудование, устраняем выявленные пробелы в оснащенности Вооруженных сил. При этом для продолжения курса на модернизацию ВиВТ требуются дополнительные инвестиции".

В этой связи отмечается, что уже в 2020 году оборонный бюджет Германии составит 45,1 млрд. евро, что на 4,2% превысит показатель 2019 года. При этом на непосредственные закупки вооружений будет направлено 7,4 млрд. евро, на их разработку и испытания – 1,5 млрд. евро, на техническое обслуживание оборудования и техники – 4,5 млрд. евро, на оплату услуг поставщиков Бундесвера – 3,2 млрд. евро.