Роскосмос разрабатывает закон об особом статусе космодрома Восточный

Кроме того, в госкорпорации подготовили еще и правки к закону о космической деятельности

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Роскосмос по поручению президента России разрабатывает закон об особом статусе космодрома Восточный, аналогичный законам, которые были созданы для Олимпиады в Сочи и строительства Крымского моста. Об этом сообщил заместитель генерального директора Роскосмоса Иван Харченко.

"Сейчас прорабатывается также по поручению президента закон об особом статусе космодрома Восточный, что даст возможность убрать все формальные процедуры. Аналогичные законы принимались и по сочинской Олимпиаде, и по АТЭС (объекты к саммиту 2012 года - прим. ТАСС), и по строительству отдельных объектов, таких как Крымский мост и других", - сказал Харченко на заседании Комитета по космической деятельности и развитию ракетно-космической промышленности Союза машиностроителей России.

Он также напомнил, что в закон о космической деятельности подготовлен целый ряд поправок. В марте 2020 года Роскосмос планирует внести в Госдуму федеральный закон о дистанционном зондировании Земли.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома. Восточный уменьшит зависимость России от расположенного в Казахстане Байконура.

Заседание Комитета по космической деятельности и развитию ракетно-космической промышленности Союза машиностроителей России состоялось в понедельник на площадке "Рособоронэкспорта". Темой заседания стала "Стратегия развития информационных технологий по внедрению цифрового производства в ракетно-космическую отрасль".